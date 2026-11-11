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333連線！李四川、江啟臣、柯志恩 同喊3城跨區合作

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北報導
高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣昨天在板橋黃石市場合體拜票，比出「三三三連線」。記者蘇健忠／攝影
高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣昨天在板橋黃石市場合體拜票，比出「三三三連線」。記者蘇健忠／攝影

選戰倒數，國民黨新北市長候選人李四川陸戰火力全開，中午先啟動「三三三做事連線」，攜手同為抽中三號的台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩在板橋合體掃街，宣示未來北中南三座大城將深化跨區域市政合作；下午再由國民黨前主席朱立倫陪同赴土城車隊拜票，全面鎖定基層催票；朱提醒，藍綠支持者投票意願為六比八，「是我們最大的危機」。

李四川、江啟臣與柯志恩三人中午前往板橋黃石市場及宮口街拜票，在藍營議員候選人及黃石市場自治會幹部陪同下，展現基層團結。

掃街後，三人轉往板橋慈惠宮參香。李四川強調，三人都抽中三號，象徵「三三三做事連線」，未來將深化跨區域市政合作，共同做市民最堅實的靠山。江啟臣笑稱三人結合是「川江志氣聯盟」，齊心合作台灣會更好；柯志恩盛讚李四川具四十年專業工程背景與極強執行力，是優質實幹的市政人選。

針對板橋發展，李四川提出三大市政願景：承接現任市長侯友宜規畫全力推動「泰板輕軌」升級交通；憑藉興建台北小巨蛋與大巨蛋經驗，將板橋體育館升級為兼具國際賽事、演唱會與展演功能的「新北小巨蛋」；並加速推進板橋醫療園區。此外，也將持續打造ＡＩ科技產業廊帶，為新北創造更多就業機會。

朱立倫下午也陪李四川前進土城，隨後同步車隊掃街。

朱說，目前各家民調雖備受關注，但藍營支持者表態與出門投票意願僅約六成，遠低於綠營的八成以上，「這是我們最大的危機」，呼籲地方幹部與支持者切勿被民調麻痺，必須在最後關頭全力催票。

李四川強調「少你一票，可能就會輸」，籲支持者絕不能抱持「少我一票沒關係」的心態，每個人都要成為他的分身幫忙拉票，並投下關鍵一票。

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