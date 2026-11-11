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蔣萬安直搗敵營！攜手張善政 深入綠票倉掃街

聯合報／ 本報記者／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨晚合體桃園市長張善政（左二），深入北市大同區延三夜市掃街拜票，熱情支持者高聲呼喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨晚合體桃園市長張善政（左二），深入北市大同區延三夜市掃街拜票，熱情支持者高聲呼喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影

首都市長選戰激烈，台北市蔣萬安昨晚攜手桃園市長張善政，深入綠營票倉北市大同區延三夜市掃街，此地號稱最多「洋流」店家，但民眾、攤商熱情不減，現場凍蒜喊聲不斷。蔣萬安表示，這四年來與張善政並肩作戰，北北基桃溝通非常順暢，大家一起加油，贏得年底選舉；張善政表示，只要是理念相同的好夥伴，都願意來支持。

蔣萬安明天請假投入選戰，周五將赴立法院合體立法院長韓國瑜及藍營立委，宣傳十四日「安心大遊行」，國民黨立院黨團已祭出甲級動員令展現團結；藍營立委十三日將在台北各大路口宣傳遊行活動。

為爭取藍白席次最大化，蔣萬安今天將合體白營小雞直播「面對面暢談台北真心話」。民眾黨預計廿一日舉辦選前黃金周活動，蔣當天有望與民眾黨前主席柯文哲同台。

藍營人士指出，台中市長盧秀燕加入競選總部主委，以及北市五藍營立委加入後，選戰逐步上軌道，接著也陸續有藍營立委加入團隊，包括立委葉元之昨加入團隊直播行列；跨縣市聯合競選也會是蔣萬安接下來請假後主軸，之前合體高雄市長候選人柯志恩，下周也安排與台南市長候選人謝龍介合體。

蔣萬安攜手張善政深入延三夜市掃街，大批支持者昨晚七時不到，就在夜市集結；約七時半，蔣萬安和張善政到場，引來一陣尖叫聲，張送上最近推出競選小物「好善手」工作手套給蔣，蔣的客製版印有「安」字，希望他安心為台北市做事。

雖是深綠區，但兩人剛跑第一間店，就擠得水洩不通，許多人要與蔣萬安自拍，直呼「好帥」，也有人拿出「台北安可」飄帶要簽名，還有人要蔣簽在身上。

蔣萬安昨接受台視專訪，被問到十四日「安心大遊行」想傳達什麼？蔣說，他們團隊是一個讓人安心的團隊，這次選舉是守護安定的力量，「我是穩健、可預測，不是製造對立仇恨，也不以意識形態掛帥來施政」，希望讓北市穩健前進。他並強調，四年前對市民十四個承諾都做到，一項一項達成。

主持人問到，有人質疑他身高沒有一七六公分，「鞋子到底有何名堂？」蔣萬安在專訪時脫下鞋子，澄清完全沒墊任何東西，還笑說這雙鞋非常好走，「是白沙屯媽祖進香時的紀念鞋」。

蔣萬安也分享爭取輝達進駐北士科的歷程。他說，現在進入選戰，很多似是而非的資訊，很多人當初說輝達會進駐台北市是理所當然，「必須說，不是這樣」，不只是台灣其他縣市，全世界包含韓國、新加坡、印度等都向輝達招手；但也因為北市土地資源有限，若以長遠來看，需要將松山機場遷移，解決土地、居住、飛航安全等問題。

2026九合一選舉

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