觀察站／藍營選將互相拉抬 複製2018「三子模式」

選戰進入關鍵時刻，藍營審慎面對雙北版圖保衛戰。新北選情膠著，近兩成選民尚未表態，台北則面臨「洋流」攻勢，如何鞏固基本盤、突破同溫層，爭取中間選民認同，成為牽動雙北選情的關鍵變數。藍營選將跨縣市強棒聯手，從市場掃街、路口拜票到媒體節目曝光，多線出擊，讓觸角深入不同生活圈爭取選民認同。

李四川陣營近期展開多線衝刺布局，新北市長侯友宜全力投入輔選，透過里長系統鞏固基層；昨再邀台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩，組成跨縣市「三三三做事連線」，藉由三選將政治聲量與地方人脈，串聯同鄉會及支持者，擴大跨區域選戰連結。

這也讓人聯想到二○一八年國民黨「漢子、禿子、燕子」跨縣市聯手模式，明星選將相互拉抬換粉，帶動藍營整體氣勢。

新北之役，綠營在空戰及議題操作或占上風，地方組織則是李四川重要底牌。侯友宜全力投入輔選後，里長系統陸續歸隊。除了里長系統，李四川也透過市場掃街、路口拜票及成立各類團體後援會，擴大陸戰接觸面；老市長朱立倫昨回防土城陪李四川車掃，從候選人跨縣市相互拉抬，地方組織系統全面動員，藍營試圖整合不同層次的政治力量，築起聯合作戰防線。

雙北選情有共伴效應，面對民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起的洋流聲勢，拚連任的台北市長蔣萬安也布局跨縣市戰略，不再單打獨鬥，整合雙北及其他縣市政治力量還擊。

跨區聯手能否產生外溢效果，關鍵不在同框多少回，而是如何把不同縣市的施政經驗與政策主張，轉化為選民有感的議題。誰能說服仍在觀望的中間票源，就離勝利更近一步。