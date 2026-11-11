竹北市長選情 綠白邀大咖 藍辦寵物講座

竹北市長選情激烈，藍綠白三雄力拚擴大票源。民進黨曾聖凱昨邀內政部前部長林右昌車隊掃街，強調延續市公所不分黨派原則執政；國民黨吳旭智辦寵物公益講座，鎖定毛孩家庭拋友善政見；民眾黨邱臣遠今與創黨主席柯文哲到市場掃街，深入基層爭取更多選民認同。

最近竹北市長選戰話題不斷，邱臣遠獲得部分國民黨人士站台支持，也頻與民進黨縣長候選人、竹北市長鄭朝方同台。曾聖凱昨展開選戰首場車隊掃街，被問到此事表示，市公所舉辦活動一向秉持不分黨派原則，不同陣營候選人在市政場合同台很正常，未來他若執政也會延續這項精神。

林右昌認為，選戰期間不同陣營策略甚至試圖見縫插針，並不意外，至於誰能接棒鄭朝方、延續竹北市政，答案就是曾聖凱。若鄭朝方當選新竹縣長、曾聖凱當選竹北市長，「強強聯手」有助加速解決竹北市政挑戰。

新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智舉辦寵物公益講座，邀請專家分享飼養觀念，並提出打造寵物友善城市的政策願景。圖／吳旭智競辦提供

國民黨吳旭智有感新竹縣寵物登記數連續三年超越新生兒出生數，毛孩活動空間卻相對不足，日前在競選服務處舉辦寵物公益講座，邀請動物行為專家分享犬隻肢體語言、基礎行為訓練等。

吳旭智並提出三大寵物友善政策，包括打造具分區管理、完善排水設施的特色寵物公園；建立寵物友善空間認證標示；推廣飼主責任與公共禮儀教育等，邁向寵物友善示範城市。

邱臣遠走訪竹北公有零售市場，逐一向攤商及採買民眾握手寒暄、懇託支持，持續透過市場掃街強化基層經營。圖／邱臣遠競辦提供

民眾黨部分，邱臣遠近期持續強化陸戰布局走訪竹北公有零售市場，昨天再度安排市場掃街，逐一向攤商及採買民眾握手寒暄、懇託拜票，同時開啟直播，向線上民眾爭取支持，並闡述市政理念與政見。

邱臣遠今早也預計與柯文哲再合體，到竹北鹿場里里集會所與民眾互動、跳舞、共餐，並搭宣傳車掃街拜票。