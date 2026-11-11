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福利加碼…彰縣長選將 各提銀髮政策

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化報導
彰化縣長候選人魏平政（右）帶著女兒魏敬倫拜票。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政（右）帶著女兒魏敬倫拜票。記者簡慧珍／攝影

彰化縣邁入超高齡社會，老人福利成為下屆縣長選戰重要議題。國民黨候選人魏平政、民進黨候選人陳素月及無黨籍候選人邱建富都提出六十五歲以上長者免繳健保費政見，魏平政與邱建富另提出長青幸福卡點數加碼，陳素月則規畫擴大計程車折抵；無黨籍候選人陳重嘉則主張福利政策應量力而為，避免增加財政負擔。

彰化縣六十五歲以上人口占百分之廿一，約廿五萬二五三四人，每五人就有一名長者。

魏平政表示，彰化愈來愈多年長者需要縣府更多支持，若每人每年一萬元敬老金，可望減輕青年人照顧家庭的負擔，也讓長者生活得更有品質與尊嚴。

彰化縣長青幸福卡目前可在農漁會消費折抵金額二百元，魏平政重申若當選縣長，長青幸福卡在農漁會消費金額調高至五百元。照顧長者的同時，魏平政強調力挺國民黨立院黨團表決通過的六十五歲以上長者免健保費、六歲以下幼兒免健保費的兩大法案，支持造福銀髮族與幼兒的全方位福利政策。

彰化縣長候選人陳素月昨天到田中、社頭、二水燈鄉鎮車隊掃街。圖／陳素月競選總部提供
彰化縣長候選人陳素月昨天到田中、社頭、二水燈鄉鎮車隊掃街。圖／陳素月競選總部提供

陳素月競選團隊初估，六十五歲以上長者健保費若由縣府自籌預算全額補助，每年所需經費約廿億元。競選總部指出，將全面盤點縣庫決算賸餘與重疊性社福支出，並積極爭取中央高齡專案經費挹注，在兼顧財政紀律下逐年到位。

彰化縣長青幸福卡發卡率逾八成，陳素月競選總部指出，高齡照護不能只停留在發錢，還必須兼顧日常生活、就醫接駁及安全環境，因此規畫使用範圍，推動「銀髮就醫小黃」，針對農村長輩缺乏交通工具就醫的問題，將卡片用途納入特約計程車折抵，並在偏遠鄉鎮由公所結合車隊推動彈性預約接駁，讓長輩就醫不再受交通限制。

彰化縣長候選人邱建富昨天站路口拜票，爭取選民支持。圖／邱建富競選總部提供
彰化縣長候選人邱建富昨天站路口拜票，爭取選民支持。圖／邱建富競選總部提供

無黨籍邱建富則提出，七十歲以上長者每人發放六千元春節敬老禮金，並將長青幸福卡每月點數從現行一千點提高至一五○○點，邱建富指出，相關社福政見每年將增加約八十億元預算。開闢財源可從產業發展與財政收入著手，包括興建海水淡化廠、招商高科技產業及地方產業升級等政策。

彰化縣長候選人陳重嘉主張福利政策應量力而為，避免增加財政負擔。聯合報系資料照
彰化縣長候選人陳重嘉主張福利政策應量力而為，避免增加財政負擔。聯合報系資料照

無黨籍候選人陳重嘉則主張財政務實，福利應針對有需要的人提供，不應為了政策承諾而任意花費。他表示，若當選不傾向發放現金，支持現行長青幸福卡結合農漁會消費及計程車搭乘折抵，至於六十五歲以上長者免繳健保費政策，則認為必須在財源許可的情況下推動。

2026九合一選舉

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