全台「呼聲」最高候選人…邱臣遠直播500小時累到打呼 600人在線圍觀

選戰倒數，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨日接受主持人尹乃菁「菁彩12點」直播時透露，自己沒有傳統樁腳，改以「不斷電直播」深入基層，至今已步行約200公里、直播約500小時，甚至曾在車上睡到打呼，吸引600多人觀看，自嘲是「全台『呼聲』最高的市長候選人」。

邱臣遠表示，這次面對藍綠兩大政黨，是一場資源不對稱的選戰，傳統媒體曝光機會也可能隨著選戰進入尾聲而減少，因此須透過自媒體創造流量與聲量，讓選民持續看見自己。

他指出，自己每天從清晨站路口、走市場到掃街拜票，全程透過網路直播。由於YouTube直播超過12小時可能中斷，因此每段約3至6小時，每天進行2至3段，連搭車休息、打瞌睡都照播。

邱臣遠笑說，有次在車上睡著，竟有600多人在線上觀看，網友還留言「噓！噓！」，提醒大家安靜，連打呼聲都被錄進去，讓他獲得「全台『呼聲』最高的市長候選人」稱號。他也透露，那次直播後，小額政治獻金特別多，有支持者看到他如此奔波，留言說「這個太可憐了，選到這樣」。

他表示，直播不只是創造網路流量，也希望傳達民眾黨公開透明的文化，讓選民知道候選人每天在做什麼。包括到便利商店買茶葉蛋補充體力、與市場攤商及民眾互動，都成為直播內容，形同一場「政治實境秀」。

邱臣遠說，直播另一個重要功能是讓支持者參與選戰，許多人透過螢幕陪著候選人走訪基層，形成互相陪伴的關係，他將這套策略形容為「從網路到馬路」的全面作戰。

談到選戰困境，邱臣遠表示，竹北市公所由綠營執政、縣政府由藍營執政，傳統組織難以運用，從商業角度來看，無法採取企業對企業的B2B模式，只好改成企業對消費者的B2C模式，直接接觸選民。

他形容自己的選戰策略是「沒有樁腳，但是我有雙腳；沒有財力，但是我有體力；沒有政治算計，我有善良誠信」。過去曾赴越南創業，如今投入竹北選戰，就像當年帶著一只皮箱到陌生環境重新開始。

邱臣遠表示，6個月來從一個人走到現在有一群人支持，每天步行超過1萬步，走訪市場、社區、商圈，甚至深入竹北西區沿海地區逐戶拜訪。他強調，不斷電直播會持續到選舉最後一刻，希望用行動爭取市民認同。