蔣萬安、22藍委跨黨相挺 邱臣遠揭竹北藍白各自提名後選戰盤算

選戰倒數，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠8日造勢獲台北市長蔣萬安、22名國民黨立委拍影片力挺，中廣前董事長趙少康也親自站台。邱臣遠昨於「菁彩12點」直播專訪表示，藍營支持「雪中送炭情意深」，也透露竹北藍白合破局後，黨內已有共識，盡量避免衝突外溢其他縣市。

邱臣遠表示，蔣萬安、趙少康及22名國民黨立委在選戰關鍵時刻給予支持，讓他感受到許多溫暖，「錦上添花無人記，雪中送炭情意深」，對這些跨黨派支持滿懷感謝，也感受到藍營人士希望促進政黨合作的善意。

他指出，蔣萬安拍攝影片支持，一方面是兩人過去擔任立委的同事情誼，另方面則是對藍白合作的關心。他回憶，兩人在立法院共事時，自己已是3個孩子的父親，蔣萬安當時有2個孩子，他還曾鼓勵對方再接再厲，後來兩人都成為「三寶爸」。

談到竹北藍白合破局，邱臣遠表示，竹北是這次全台藍白合作唯一沒有成功的地方，當時最令人擔心的就是衝突外溢。他與民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲及黨中央都有共識，希望盡量避免影響其他縣市，因為各地還有許多民眾黨候選人正在努力。

邱臣遠說，當時合作確定破局，自己就已對外表達「豁然開朗、昂首闊步、勇往直前」，既然局勢已經確定，就把自己的路走好，不再陷入過去的紛爭，也不希望打負面選戰。

他也還原民眾黨布局竹北的過程，指出去年9月接任新竹黨部主委時，就已確定2026年竹北市長選舉一定提人，當時假想敵甚至是尋求連任的鄭朝方。後來黨內經民調評估，才決定徵召他參選。

邱臣遠表示，民眾黨在大新竹共提名20名候選人，涵蓋里長、鄉鎮市民代表、議員及竹北市長，需要有帶動選情的「母雞」，因此沒有退縮理由。當初也曾討論由他參選新竹縣長，最後基於合作善意，希望竹北由白營出戰、縣長由藍營出戰，共組聯合政府。

至於選情，他抱持審慎樂觀態度，認為不同陣營民調可能有策略性考量，「最準的民調，就是11月28號那一天」。他也感嘆政黨合作需要累積信任，「信任有時候像一張紙，揉掉了就很難」，選戰最後階段仍將堅定向前。