快訊

沒人囤貨了…輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安、22藍委跨黨相挺 邱臣遠揭竹北藍白各自提名後選戰盤算

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠說，蔣萬安、趙少康及22名國民黨立委在選戰關鍵時刻給予支持，讓他感受到許多溫暖。圖／取自「菁彩12點」直播
邱臣遠說，蔣萬安、趙少康及22名國民黨立委在選戰關鍵時刻給予支持，讓他感受到許多溫暖。圖／取自「菁彩12點」直播

選戰倒數，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠8日造勢獲台北市長蔣萬安、22名國民黨立委拍影片力挺，中廣前董事長趙少康也親自站台。邱臣遠昨於「菁彩12點」直播專訪表示，藍營支持「雪中送炭情意深」，也透露竹北藍白合破局後，黨內已有共識，盡量避免衝突外溢其他縣市。

邱臣遠表示，蔣萬安、趙少康及22名國民黨立委在選戰關鍵時刻給予支持，讓他感受到許多溫暖，「錦上添花無人記，雪中送炭情意深」，對這些跨黨派支持滿懷感謝，也感受到藍營人士希望促進政黨合作的善意。

他指出，蔣萬安拍攝影片支持，一方面是兩人過去擔任立委的同事情誼，另方面則是對藍白合作的關心。他回憶，兩人在立法院共事時，自己已是3個孩子的父親，蔣萬安當時有2個孩子，他還曾鼓勵對方再接再厲，後來兩人都成為「三寶爸」。

談到竹北藍白合破局，邱臣遠表示，竹北是這次全台藍白合作唯一沒有成功的地方，當時最令人擔心的就是衝突外溢。他與民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲及黨中央都有共識，希望盡量避免影響其他縣市，因為各地還有許多民眾黨候選人正在努力。

邱臣遠說，當時合作確定破局，自己就已對外表達「豁然開朗、昂首闊步、勇往直前」，既然局勢已經確定，就把自己的路走好，不再陷入過去的紛爭，也不希望打負面選戰。

他也還原民眾黨布局竹北的過程，指出去年9月接任新竹黨部主委時，就已確定2026年竹北市長選舉一定提人，當時假想敵甚至是尋求連任的鄭朝方。後來黨內經民調評估，才決定徵召他參選。

邱臣遠表示，民眾黨在大新竹共提名20名候選人，涵蓋里長、鄉鎮市民代表、議員及竹北市長，需要有帶動選情的「母雞」，因此沒有退縮理由。當初也曾討論由他參選新竹縣長，最後基於合作善意，希望竹北由白營出戰、縣長由藍營出戰，共組聯合政府。

至於選情，他抱持審慎樂觀態度，認為不同陣營民調可能有策略性考量，「最準的民調，就是11月28號那一天」。他也感嘆政黨合作需要累積信任，「信任有時候像一張紙，揉掉了就很難」，選戰最後階段仍將堅定向前。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 蔣萬安 藍白 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北競合 蔣萬安：藍白席次最大化

趙少康幫邱臣遠站台嗆「願退黨」 蔣萬安：藍白合是正確方向

趙少康撂話「願為藍白合被開除」 張雅屏：真顧大局會把力氣用在整合

蔣萬安明晚合體民眾黨小雞直播 白營：盼成2028藍白合示範區

相關新聞

黃仁勳婚外情捲間諜風波…是否影響北士科進駐？蔣萬安回應

台北市長蔣萬安今晚接受台視專訪，主持人問及近期輝達執行長黃仁勳涉及間諜案，是否影響進駐，蔣萬安除了分享爭取的來龍去脈，也強調間諜案目前沒有收到相關訊息，輝達之間溝通都順暢，會照既定計畫持續輝達密切合作。

【重磅快評】廖玉蕙、謝金河已道歉 洋流還在「問沈答蔣」

洋流來勢洶洶，政治攻防讓不少人產生「選舉海市蜃樓」。作家廖玉蕙指控垃圾車廣播替台北市長蔣萬安助選，財經專家謝金河宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃店，兩人都是各自領域頗具聲望的專業人士，如今卻被網友戲稱「夢幻二人組」，一個幻聽、一個幻覺，雙雙翻車道歉。政治幻覺不只傷害當事人，更折損多年累積的專業人設。

【即時短評】黨紀蕩然、藍白合迷航 國民黨等著選完辦「黨祭」？

九合一選舉進入倒數，國民黨卻在藍白合作與黨紀之間，演出一場黨內互打的荒謬劇。中廣前董事長趙少康赴竹北為民眾黨邱臣遠站台，考紀會主委喊話「知所進退」；另一方面，立院黨團卻樂觀其成，地方黨部說藍白是兄弟，蔣萬安更以影片相挺。同一個國民黨，竟各吹各的調；選戰進入肉搏戰，硝煙四起的卻是黨內。

赴北北基站台挨批「棄守桃園」 張善政駁：總統來站台是棄守總統府？

桃園市長張善政今晚接受飛碟電台「飛碟晚餐」專訪，對於民進黨對手黃世杰批評他赴基隆、雙北站台是「棄守桃園」。張善政說，基北北桃本來就是共同生活圈，理念相同、互相站台很正常，外縣市也有總統級人物來替黃世杰站台，「要講這些話以前，要先看看自己。」

沈伯洋喉嚨不適一度暫停行程 蔣萬安隔空關心「一定很快好起來」

民進黨台北市長候選人沈伯洋近來喉嚨不適，昨就醫，醫師診斷是喉嚨使用過度。台北市長蔣萬安今晚到延三夜市掃街前，也隔空關心，希望他保重身體、早日恢復，也提醒天氣轉涼、注意保暖。

秦慧珠同框沈伯洋比「3」 鄭麗文提醒分寸：怎可面帶微笑看著沈？

九合一選舉倒數，台北市議員秦慧珠和民進黨市長候選人沈伯洋同框、更比出「3號」手勢，引爆基層不滿。國民黨主席鄭麗文今提醒黨內同志和候選人要小心分寸，切勿為了博版面「踩到紅線」，引起不必要的誤會，也要記住自己的立場，「我們的兄弟姐妹在選舉，避免瓜田李下，引發支持者疑慮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。