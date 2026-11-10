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辯論會後首發文 謝國樑：城市建設不能只談理想更要考量成本、可行性

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
辯論會後首發文，謝國樑：城市建設不能只談理想更要考量成本、可行性。記者鄭超文／攝影
辯論會後首發文，謝國樑：城市建設不能只談理想更要考量成本、可行性。記者鄭超文／攝影

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，拚連任的國民黨市長謝國樑與民進黨童子瑋基隆捷運二階路線議題針鋒相對，謝國樑今晚在臉書發文，指他們的立場很清楚，「台鐵不退場，捷運進安樂」，他說。城市建設不能只談理想，更要考量實際成本、執行可行性，以及市民每天面對的交通需求。

今天兩人交鋒的重點，謝國樑主張捷運要進安樂區、台鐵不退場，從八堵經麥金路長庚醫院再走安樂路進市區，能用較低成本延伸到大武崙地區，他的方案全長4.7公里，經費263億。

謝質疑，童主張在既有台鐵路廊增設捷運，卻沒完整交代實際工程條件，不論高架或地下化，經費要上千億。童反擊說，基隆市區如果要有捷運，可行辦法是運用台鐵路廊，技術可透過臨時軌施工，進行雙軌共構工程，無論高架或地下化，可在不廢除台鐵狀況下完成，可雙軌共贏。

謝國樑晚間說，今天大家最關心的基隆捷運，也正逐步邁向實際建設。對於基隆的交通，他們的立場很清楚：台鐵不退場，捷運進安樂。每天有超過1萬9000人利用台鐵通勤，台鐵是基隆重要的交通命脈，必須繼續保留。他們主張務實推動基隆捷運第二階段，經麥金路進入安樂區，串聯長庚醫院，再銜接至基隆車站後站，讓捷運服務更多市民。

謝國樑強調，城市建設不能只談理想，更要考量實際成本、執行可行性，以及市民每天面對的交通需求。

除了軌道建設，謝國樑指出，道路安全也是他們持續努力的重點。基隆市在「全般、機車及行人」三項交通事故傷亡率防制成效，皆拿下本島第一，這是市府團隊持續推動道安政策、改善交通環境的成果。

至於市民關心的通勤問題，謝國樑進一步說，他們也與立委林沛祥及客運業者共同努力，推動1815客運增班。同時，也研議由市府協助調度車輛，在尖峰時段補足通勤運能。交通政策不能只求增加班次，更要考量客運業者的營運狀況，透過合作，讓市民有車可搭，也讓既有客運路線能穩定營運。

謝國樑感謝今天所有參與辯論的朋友，他說，他們所做的每一項建設都是希望讓基隆有更好的未來，讓下一代能在這座城市安心生活、放心成長。為了他們所愛的基隆，他們會繼續努力，基隆有愛，為了下一代。

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