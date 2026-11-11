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九加一產業園區8年沒設廠 遭劉建國酸原地踏步…張麗善稱：我當種樹的人

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林報導
面對綠營質疑產業園區進度，雲林縣長張麗善（左二）昨天出席虎尾新建警政大樓動土典禮時再度強調，產業園區開發不是一蹴可幾，她要當「種樹的人」，讓下一任縣長享受紅利，右二為縣長候選人張嘉郡。記者陳雅玲／攝影
面對綠營質疑產業園區進度，雲林縣長張麗善（左二）昨天出席虎尾新建警政大樓動土典禮時再度強調，產業園區開發不是一蹴可幾，她要當「種樹的人」，讓下一任縣長享受紅利，右二為縣長候選人張嘉郡。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨成立「四大國際社團後援會」，她當場承諾將捐出選舉補助款；民進黨候選人劉建國近日質疑縣長張麗善力推「九加一產業園區」至今未見設廠，形同原地踏步，張麗善昨說，自己是當種樹的人，為雲林未來發展奠定基礎。

張嘉郡的四大國際社團後援會包括國際扶輪社、國際獅子會、國際同濟會、國際青年商會，她授旗給獅子會前總監歐鎮平，全場並高喊當選。

張嘉郡說，張麗善長期監護五十多名兒少，以選舉補助款為孩子存五萬元定存，等長大再把定存單交給孩子，她也會持續做下去，因此若當選，她將捐出每票卅元的選舉補助款，延續張麗善愛心，並運用補助款結合社團於國際推動海外學習、國際交換及青年領袖培訓。

劉建國前天批縣長張麗善持續宣傳的「九加一產業園區」，經過八年仍沒廠商進場設廠，「雲林不能再原地踏步，原地踏步就是退步」。民進黨縣議會黨團總召洪如萍也說，雲林需要的是看得見的建設、真正進駐的企業，以及留得住青年的工作機會，而不是一次又一次的空頭支票。

對此，張麗善昨出席虎尾新建警政大樓動土典禮受訪再度說明，這幾年看到具體進展包括古坑產業加值園區已動土並招商、小東工業區完工也完售，斗六智慧電動車研發基地、大北港科技產業園區等已進入內政部都委會審查，希望現推動的九加一產業園區能循序完成各項行政程序及環評，讓接任縣長享受開發紅利。

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