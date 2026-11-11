南部衝選情 藍綠造勢周日拚場大咖齊聚

南部藍綠十五日同天辦封街造勢拚場，國民黨在台南永康舉行「嘉嘉南高屏聯合造勢大會」，提出「守住嘉義市、進取嘉義縣、力拚南高屏」目標；民進黨嘉市長候選人王美惠於嘉市東區辦晚會，預告北市長候選人沈伯洋以錄影助選。

國民黨規畫十五日在台南永康東橋重劃區舉辦跨縣市聯合造勢，串聯吳品叡、張啓楷、謝龍介、柯志恩、蘇清泉五名候選人，立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、國民黨最高顧問王金平、嘉市長黃敏惠等站台；國民黨南市黨部表示，此聯合造勢定位為南部選戰重要大型活動，展現整合嘉嘉南高屏五縣市選舉資源、加強南部選情衝刺的決心，屆時現場將發送國旗飄帶。

王美惠十五日晚間大型造勢有前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等助陣，並安排沈伯洋擔任神祕嘉賓，透過錄影助選。王美惠競總表示，造勢晚會選在競總成立的場地舉行，當時成立大會吸引五千人，會再次有盛大場面。

民進黨南市長候選人陳亭妃鐵馬騎行催票活動昨到永康區，公布騎車累積超過兩百公里；她說，廿七日下午二時五十分在新營區長勝營區最後大集結，「就是因為我們要一直勝、一路勝」，當天包括蔡英文、卓榮泰、立委王世堅出席，絕無冷場。

國民黨候選人謝龍介昨於立院質詢卓榮泰說，他提出「你生孩子，我供房子」婚育宅政見在未來當選後，相關自治條例送行政院審查，千萬別阻擋，他也重申若當選，一定會依法拆除烏山頭水庫光電板。