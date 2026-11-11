聽新聞
0:00 / 0:00

南部衝選情 藍綠造勢周日拚場大咖齊聚

聯合報／ 記者周宗禎萬于甄魯永明／連線報導

南部藍綠十五日同天辦封街造勢拚場，國民黨在台南永康舉行「嘉嘉南高屏聯合造勢大會」，提出「守住嘉義市、進取嘉義縣、力拚南高屏」目標；民進黨嘉市長候選人王美惠於嘉市東區辦晚會，預告北市長候選人沈伯洋以錄影助選。

國民黨規畫十五日在台南永康東橋重劃區舉辦跨縣市聯合造勢，串聯吳品叡、張啓楷、謝龍介、柯志恩、蘇清泉五名候選人，立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、國民黨最高顧問王金平、嘉市長黃敏惠等站台；國民黨南市黨部表示，此聯合造勢定位為南部選戰重要大型活動，展現整合嘉嘉南高屏五縣市選舉資源、加強南部選情衝刺的決心，屆時現場將發送國旗飄帶。

王美惠十五日晚間大型造勢有前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等助陣，並安排沈伯洋擔任神祕嘉賓，透過錄影助選。王美惠競總表示，造勢晚會選在競總成立的場地舉行，當時成立大會吸引五千人，會再次有盛大場面。

民進黨南市長候選人陳亭妃鐵馬騎行催票活動昨到永康區，公布騎車累積超過兩百公里；她說，廿七日下午二時五十分在新營區長勝營區最後大集結，「就是因為我們要一直勝、一路勝」，當天包括蔡英文、卓榮泰、立委王世堅出席，絕無冷場。

國民黨候選人謝龍介昨於立院質詢卓榮泰說，他提出「你生孩子，我供房子」婚育宅政見在未來當選後，相關自治條例送行政院審查，千萬別阻擋，他也重申若當選，一定會依法拆除烏山頭水庫光電板。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北競合 蔣萬安：藍白席次最大化

蕭美琴花蓮助選 議長張峻有望同台綠營掀藍綠攻防

衝刺陸戰…蔣萬安12日請假 支援外縣市

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

相關新聞

基隆辯論 謝國樑、童子瑋為捷運路線交鋒

基隆市長選戰網路直播辯論會昨登場，拚連任的謝國樑、挑戰者童子瑋在基隆捷運路線議題交鋒，謝質疑童立場一變再變，最初主張「鐵換捷」，後來提出「雙主線」，如今改口「雙鐵共構」。童反擊謝用捷運騙選票，他當市長保證不會拆台鐵，將研議基捷、台鐵施工共構雙贏。

李四川致敬醫護 蘇巧慧喊提升量能

天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程昨動土，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川、蘇巧慧同場出席。李四川提出蘆洲醫院、板橋醫療園區等五大醫療建設，盼補足新北各區醫療資源；蘇巧慧說，將結合中央提升醫療量能、升級醫療設備，減輕醫護負擔、改善薪資待遇，成為第一線醫事人員後盾。

涉發敬老券買票 北市議員遭限制出境

台北市無黨籍議員徐立信被控發放九百份「敬老消費券」請託里民支持，涉違反選罷法投票行賄罪；檢調昨搜索、約談廿餘人，徐怒控「司法介選、栽贓陷害」，揚言絕食抗議；檢方複訊後命徐和辦公室主任李茂基限制出境出海與住居。宜蘭四屆資深縣議員楊順木今年交棒給兒子楊易林參選，檢方接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組前天搜索楊住家等處，向法官聲請羈押楊及二名樁腳獲准。

九加一產業園區8年沒設廠 遭劉建國酸原地踏步…張麗善稱：我當種樹的人

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨成立「四大國際社團後援會」，她當場承諾將捐出選舉補助款；民進黨候選人劉建國近日質疑縣長張麗善力推「九加一產業園區」至今未見設廠，形同原地踏步，張麗善昨說，自己是當種樹的人，為雲林未來發展奠定基礎。

南部衝選情 藍綠造勢周日拚場大咖齊聚

南部藍綠十五日同天辦封街造勢拚場，國民黨在台南永康舉行「嘉嘉南高屏聯合造勢大會」，提出「守住嘉義市、進取嘉義縣、力拚南高屏」目標；民進黨嘉市長候選人王美惠於嘉市東區辦晚會，預告北市長候選人沈伯洋以錄影助選。

影射柯志恩「聽話的狗」公督盟執行長道歉 綠營遭疑支持霸凌…范雲：不認同用語

公督盟執行長張宏林日前以「聽話的狗」形容國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨立委陳菁徽昨天與多名市議員強烈譴責公督盟，要求公督盟道歉及張宏林辭職下台，另質疑民進黨市長候選人賴瑞隆不敢公開譴責，是否支持台灣政壇存在這樣的霸凌文化。張宏林昨受訪致歉，稱當時沒特別指柯志恩本人；民進黨立院黨團書記長范雲表示，民進黨團不認同這樣的用語，對於不同黨派人物都應尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。