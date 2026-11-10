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大學生衝了！他們到延三夜市挺市長 蔣萬安掃街再遇「洋流店」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。記者許正宏／攝影
年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。記者許正宏／攝影

年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，晚間七時半才開始，夜市口早聚集相當多支持民眾，台北安可、凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。

還有大學生徐同學與其他同學一起力挺蔣萬安，直言之所以力挺蔣市長，是因為始終如一；還有一家四口住大同區夫妻倆，也帶著兩個孩子出來支持蔣萬安，她說，台北市民要的是安定安心的生活，之所以晚上也把孩子帶出來，要用行動表態支持。

由於先前遼寧夜市發生挺「洋流」店家又一村的叫陣事件，今天延三夜市同樣有攤販掛滿洋流旗幟，蔣萬安今拜票，因支持者相當熱情、凍蒜聲不斷，還一度有挺洋流攤販聚集多人，隔著延平北路對著蔣萬安陣營方向看，還好沒有刻意叫陣的擦槍走火發生。

還有店家門口，除貼有大大「洋流」文宣，店門口還有台北順起來的布條，不過蔣萬安刻意不打擾，僅相當禮貌致意拜票，不過隔一個店家，馬上也顧客熱情要簽名合照，還不斷喊蔣萬安凍蒜，形成明顯對比。

今天到延三夜市力挺蔣萬安的葉小姐說，遼寧夜市當天，她妹妹就在現場，根本沒有社群上稱蔣市長這邊的人有針對洋流店家叫陣，根本是造謠，選舉就是應該要理性，尊重各自支持的人。

年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。記者許正宏／攝影
年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。記者許正宏／攝影

有店家門口，除貼有大大「洋流」文宣，店門口還有台北順起來的布條，不過蔣萬安刻意不打擾，僅相當禮貌致意拜票，不過隔一個店家，馬上也顧客熱情要簽名合照，還不斷海蔣萬安凍蒜，形成明顯對比。記者林麗玉／攝影
有店家門口，除貼有大大「洋流」文宣，店門口還有台北順起來的布條，不過蔣萬安刻意不打擾，僅相當禮貌致意拜票，不過隔一個店家，馬上也顧客熱情要簽名合照，還不斷海蔣萬安凍蒜，形成明顯對比。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。記者許正宏／攝影
年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。記者許正宏／攝影

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