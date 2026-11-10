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影／蔣萬安合體張善政延三夜市掃街 熱情民眾高喊「凍蒜」
台北市長蔣萬安今天晚上合體桃園市長張善政，一同在延三夜市掃街拜票，兩位爭取連任的藍營縣市首長同框拉抬選情，一路在熱情支持者簇擁與高聲呼喊「凍蒜」聲中，一一與攤商握手請託。
台北市長蔣萬安在受訪時表示，過去4年與桃園市長張善政合作無間，透過四縣市合作平台，有非常暢通的溝通與交流。張善政在桃園的施政更是獲得市民高度肯定，除特地邀請他前往延三夜市拜票，更希望未來繼續攜手，延續好的施政成果。
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