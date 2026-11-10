市議員爆沈伯洋上軍方「莒光日」教學 國防部：與九合一選舉無關

民眾黨新北市議員陳世軒爆料，軍方「莒光日」教學節目中播放民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片，國防部晚間解釋，是在113年4月播出沈伯洋錄製關於媒體識讀能力的單元，與九合一選舉無關。

陳世軒昨晚在政論節目上爆料，自己的助理去當兵回來跟他說，在國軍每週一次的莒光日課程中播出沈伯洋的影片，質疑「這才是認知作戰。」

國防部表示，國防部莒光園地電視教學節目曾於民國113年4月份第3週，播出沈伯洋參與錄製的「抖音、TikTok如何影響國家安全」單元，目的在提升官兵媒體識讀能力，強化對中共資訊滲透、威脅的警覺，與今年九合一選舉完全無涉。

國防部指出，「莒光園地」節目依設定教育主題，邀請專家學者講授，歷來亦曾有政府官員、立法委員以其專業領域，受邀錄製「莒光園地」相關節目。

國防部強調，國軍嚴守「軍隊國家化」、「行政中立」原則，不涉入政治、選舉活動的立場堅定。呼籲國人勿受未經查證之不實言論影響。