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莒光日放沈伯洋影片？國防部：113年播出無涉選舉

中央社／ 台北10日電

民眾黨新北市議員陳世軒指國軍在莒光日播放民進黨立委沈伯洋影片，國防部今天表示，影片是113年4月配合媒體識讀教育播出，內容為「抖音、TikTok如何影響國家安全」，旨在強化官兵對中共資訊滲透的警覺，與今年九合一選舉完全無關。

國防部晚間發布新聞稿表示，莒光園地電視教學節目曾於民國113年4月份第3週，播出沈伯洋參與錄製的「抖音、TikTok如何影響國家安全」節目，目的在提升官兵媒體識讀能力，強化對中共資訊滲透、威脅的警覺，與今年九合一選舉完全無涉。

國防部指出，莒光園地節目依設定教育主題，邀請專家學者講授，歷來亦曾有政府官員、立法委員以其專業領域，受邀錄製莒光園地相關節目。

國防部強調，國軍嚴守「軍隊國家化」、「行政中立」原則，不涉入政治、選舉活動的立場堅定，籲請民眾勿受未經查證的不實言論影響，傷害國軍形象、無益國防安全。

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