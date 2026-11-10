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童子瑋：基隆需要看見城市120分潛力 願意用100分努力去打拚的市長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋今天辯論時，依照七個行政區不同條件，提出「七區建設藍圖」。圖／匯流新聞網提供
基隆市長候選人童子瑋今天辯論時，依照七個行政區不同條件，提出「七區建設藍圖」。圖／匯流新聞網提供

基隆市長候選人童子瑋今天辯論時，依照七個行政區不同條件，提出「七區建設藍圖」。他說，基隆需要的不是追求及格，只求60分的市長，而是看見城市120分潛力，願意用100分努力去打拚的人。

2026基隆市長選舉，國民黨籍現任市長謝國樑，面臨民進黨籍議長童子瑋挑戰。兩人今午在台北參加匯流新聞網主辦的辯論會，相互攻防，爭取市民支持。

童子瑋表示，他想要當「生活市長」，照顧市民生活大小事。全市七個行政區有不同的人口結構、生活條件與發展潛力，要依照不同區域特色，分別規畫建設與發展方向，未來他的市政建設要做到七區都有方向、七區都有進步。

中山區以「打通交通動脈、點亮西岸觀光」為主軸，結合西岸港區發展，規畫「西岸海洋生態館」，串聯周邊休閒觀光景點，帶動西岸觀光廊帶發展與產業轉型。童子瑋希望中山區不再只是港區旁的住宅區，而是成為觀光、產業與生活機能共同發展的新核心。

信義區方面，童子瑋提出推動六合停車場改建，提升公共服務與周邊生活機能，同時結合田寮河水岸整治與YouBike導入，重新打造河岸公共空間。未來希望田寮河不只是一條水路，而是市民散步、休憩、消費的水岸光廊，進一步帶動周邊商圈與夜間經濟。

童子瑋說，在安樂區會全面升級棒球場運動公園，規畫增建國民運動中心，並擴充停車空間，同時整合情人湖森林公園既有的自然環境，改善戶外活動與休憩空間，讓安樂區成為兼具運動、森林與休閒生活的宜居區域。

童子瑋指出，仁愛區是基隆傳統市政與商業核心，未來將規畫興建新的市政大樓，整合分散各地的局處，讓市民辦事不必往來奔波，並希望透過市政空間重整，帶動周邊老城區更新與商業活化，讓仁愛區重新成為基隆最具代表性的城市核心。

童子瑋提出在七堵區興建「水漾國民運動中心」，增加市民在地運動空間，同時串聯基隆河岸休閒綠帶，並規劃「人寵共融公園」，提供親子、長輩與毛孩都能共同使用的友善空間。

暖暖區以青年安居為發展方向，童子瑋說，未來規畫推動「惠民青年生活聚落」，結合青年社會住宅、創業基地及公共托育空間，降低年輕家庭的居住與育兒壓力，讓青年不只是回到暖暖居住，更能在這裡工作、成家與長期發展。

中正區將串聯正濱漁港、和平島及周邊歷史聚落，深化文化觀光，同時推動舊漁會大樓空間再造，打造「基隆影視戰略中心」，引進影視創作與文化產業。童子瑋表示，希望把中正區既有的港灣、歷史與文化特色，轉化為新的觀光與產業能量。

童子瑋說，未來基隆的進步要讓不同地方各自發揮優勢，從觀光、產業、文化、青年、運動到公共服務，一起提升整座城市的生活品質。

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