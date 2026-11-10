蔣萬安、韓國瑜13日立院合體 藍委將站路口宣傳「安心大遊行」

台北市長蔣萬安今天接受台視電視節目專訪，除了針對輝達、幼兒、鮮乳等政策討論外，主持人也問到蔣「鞋子到底有何名堂？」蔣當場脫下鞋子稱沒有墊，而這雙鞋也被發現夫人石舫亘也有一雙，蔣笑稱，這是白沙屯進香送的，也很感謝石近日扮演分身跑行程，稱晚上回家都會拿按摩槍幫她按摩。

2026-11-10 21:45