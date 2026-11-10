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蔣萬安、韓國瑜13日立院合體 藍委將站路口宣傳「安心大遊行」
台北市選情激烈，台北市長蔣萬安12日將請假全力投入選戰。國民黨立法院黨團今天也發出甲級動員通知，蔣萬安、立法院長韓國瑜與全體藍委將在本周五於議場合體宣傳14日安心大遊行活動，另外藍委也將在13日於各大路口宣傳遊行活動。
國民黨立法院黨團今天上午發出「特急件」甲級動員通知，藍委13日上午8時40分於立法院議場前集合，與韓國瑜、蔣萬安合開記者會，當天黨團大會停開一次，並要求所有藍委穿著黨團藍色無袖背心於10時進入議場。
據了解，蔣萬安與藍委將合力宣傳安心大遊行活動，韓國瑜8時40分現身後，隨即進入議場主持院會。
韓國瑜、蔣萬安在立法院合體宣傳「安心大遊行」外，據了解，藍營也在登記藍委時間，將在13日台北各大路口宣傳遊行活動，地點為行政院、立法院附近的捷運站出口。藍委表示，要集中力量在台北市，全力衝刺大遊行活動。
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