快訊

黃仁勳認婚外情 陸媒揭黃樂丈夫康偉背景…合照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

從台積電談到偏鄉高齡化 張啓楷、吳品叡連袂請益前政委陳錦煌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有「小鎮醫生」之稱的前政務委員陳錦煌（左），向嘉義縣長候選人吳品叡（右二）、嘉義市長候選人張啓楷（右一）分享社區照顧與地方發展理念，勉勵兩人投入公共事務莫忘初衷。圖／張啓楷競選總部提供
有「小鎮醫生」之稱的前政務委員陳錦煌（左），向嘉義縣長候選人吳品叡（右二）、嘉義市長候選人張啓楷（右一）分享社區照顧與地方發展理念，勉勵兩人投入公共事務莫忘初衷。圖／張啓楷競選總部提供

繼日前共同簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄後，嘉義縣長候選人吳品叡與嘉義市長候選人張啓楷今天下午聯袂前往新港素園長照站，拜訪前政務委員、有「小鎮醫生」之稱的陳錦煌，針對高齡長照、地方產業及縣市整合治理交流。陳錦煌勉勵兩人，投入政治、參與公共事務，最重要的是「莫忘初衷」。

陳錦煌長年深耕新港地方醫療、社區營造及公益事務，也是新港文教基金會創會董事長。他向兩名候選人介紹素園長照站的運作模式，結合政府資源與民間創意，規畫園藝治療、打擊樂器、香草料理等多元活動，服務對象不僅有高齡長輩，也包括身心障礙者、新住民及外籍看護，讓長照據點成為不同族群共同參與的社區生活空間。

陳錦煌表示，長照不應只停留在照顧長輩，更要透過社區參與促進身心健康，希望未來嘉義縣市能借鏡素園經驗，將健康促進、社會參與及在地照顧結合，發展適合地方需求的「社會處方」，打造健康樂活的生活環境。

談及嘉義未來發展，陳錦煌也提出不同於產業招商的思考。他認為，外界期待台積電投資設廠帶動嘉義成為工農大縣，但若忽略特色農業培育及地方產業發展，能否真正改善偏鄉高齡化、少子化問題，仍有疑問。

陳錦煌認為，地方治理不能只看大型投資與經濟成長，更應重視疾病預防、健康促進及社區照顧，落實三級預防工作，逐步建立健康、智慧、永續且具韌性的社區。

吳品叡、張啓楷表示，此行對高齡照顧及縣市共同治理獲得許多啟發，也認同陳錦煌長年扎根地方、投入公共事務的精神。兩人表示，未來將持續推動嘉義縣市合作，爭取服務鄉親的機會，讓地方發展不僅著眼產業投資，也能兼顧長者照顧與社區永續。

嘉義縣長候選人吳品叡（左）與嘉義市長候選人張啓楷（右）聯袂拜訪前政務委員陳錦煌（中），針對高齡長照、地方產業發展及嘉義縣市整合治理交換意見。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義縣長候選人吳品叡（左）與嘉義市長候選人張啓楷（右）聯袂拜訪前政務委員陳錦煌（中），針對高齡長照、地方產業發展及嘉義縣市整合治理交換意見。圖／張啓楷競選總部提供

2026九合一選舉

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 嘉義市選舉 吳品叡 張啓楷 偏鄉 高齡化 台積電 長照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公職35年沒忘主管一句話！ 嘉縣張世杰獲行政院模範公務人員

餐飲業到食品加工廠 納滿企業深耕20年 豪砸2.27億擴大事業版圖

智慧經營／新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈 新思維擘劃公益藍圖

凝聚6000人的力量 蔡長海以關懷為本引領跨域發展

相關新聞

黃仁勳婚外情捲間諜風波…是否影響北士科進駐？蔣萬安回應

台北市長蔣萬安今晚接受台視專訪，主持人問及近期輝達執行長黃仁勳涉及間諜案，是否影響進駐，蔣萬安除了分享爭取的來龍去脈，也強調間諜案目前沒有收到相關訊息，輝達之間溝通都順暢，會照既定計畫持續輝達密切合作。

【重磅快評】廖玉蕙、謝金河已道歉 洋流還在「問沈答蔣」

洋流來勢洶洶，政治攻防讓不少人產生「選舉海市蜃樓」。作家廖玉蕙指控垃圾車廣播替台北市長蔣萬安助選，財經專家謝金河宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃店，兩人都是各自領域頗具聲望的專業人士，如今卻被網友戲稱「夢幻二人組」，一個幻聽、一個幻覺，雙雙翻車道歉。政治幻覺不只傷害當事人，更折損多年累積的專業人設。

【即時短評】黨紀蕩然、藍白合迷航 國民黨等著選完辦「黨祭」？

九合一選舉進入倒數，國民黨卻在藍白合作與黨紀之間，演出一場黨內互打的荒謬劇。中廣前董事長趙少康赴竹北為民眾黨邱臣遠站台，考紀會主委喊話「知所進退」；另一方面，立院黨團卻樂觀其成，地方黨部說藍白是兄弟，蔣萬安更以影片相挺。同一個國民黨，竟各吹各的調；選戰進入肉搏戰，硝煙四起的卻是黨內。

赴北北基站台挨批「棄守桃園」 張善政駁：總統來站台是棄守總統府？

桃園市長張善政今晚接受飛碟電台「飛碟晚餐」專訪，對於民進黨對手黃世杰批評他赴基隆、雙北站台是「棄守桃園」。張善政說，基北北桃本來就是共同生活圈，理念相同、互相站台很正常，外縣市也有總統級人物來替黃世杰站台，「要講這些話以前，要先看看自己。」

沈伯洋喉嚨不適一度暫停行程 蔣萬安隔空關心「一定很快好起來」

民進黨台北市長候選人沈伯洋近來喉嚨不適，昨就醫，醫師診斷是喉嚨使用過度。台北市長蔣萬安今晚到延三夜市掃街前，也隔空關心，希望他保重身體、早日恢復，也提醒天氣轉涼、注意保暖。

大學生衝了！他們到延三夜市挺市長 蔣萬安掃街再遇「洋流店」

年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安今晚合體桃園市長張善政，到北市傳統綠營票倉「延三夜市」掃街。短短幾百公尺，蔣、張合體人氣旺，晚間七時半才開始，夜市口早聚集相當多支持民眾，台北安可、凍蒜聲不斷，不僅許多住大同區民眾帶小孩一起來支持，還有大同區一家四口也推著家裡毛小孩出門，力挺蔣萬安，女兒還拿著市長獎獎狀給蔣萬安簽名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。