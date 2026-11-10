從台積電談到偏鄉高齡化 張啓楷、吳品叡連袂請益前政委陳錦煌

繼日前共同簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄後，嘉義縣長候選人吳品叡與嘉義市長候選人張啓楷今天下午聯袂前往新港素園長照站，拜訪前政務委員、有「小鎮醫生」之稱的陳錦煌，針對高齡長照、地方產業及縣市整合治理交流。陳錦煌勉勵兩人，投入政治、參與公共事務，最重要的是「莫忘初衷」。

陳錦煌長年深耕新港地方醫療、社區營造及公益事務，也是新港文教基金會創會董事長。他向兩名候選人介紹素園長照站的運作模式，結合政府資源與民間創意，規畫園藝治療、打擊樂器、香草料理等多元活動，服務對象不僅有高齡長輩，也包括身心障礙者、新住民及外籍看護，讓長照據點成為不同族群共同參與的社區生活空間。

陳錦煌表示，長照不應只停留在照顧長輩，更要透過社區參與促進身心健康，希望未來嘉義縣市能借鏡素園經驗，將健康促進、社會參與及在地照顧結合，發展適合地方需求的「社會處方」，打造健康樂活的生活環境。

談及嘉義未來發展，陳錦煌也提出不同於產業招商的思考。他認為，外界期待台積電投資設廠帶動嘉義成為工農大縣，但若忽略特色農業培育及地方產業發展，能否真正改善偏鄉高齡化、少子化問題，仍有疑問。

陳錦煌認為，地方治理不能只看大型投資與經濟成長，更應重視疾病預防、健康促進及社區照顧，落實三級預防工作，逐步建立健康、智慧、永續且具韌性的社區。

吳品叡、張啓楷表示，此行對高齡照顧及縣市共同治理獲得許多啟發，也認同陳錦煌長年扎根地方、投入公共事務的精神。兩人表示，未來將持續推動嘉義縣市合作，爭取服務鄉親的機會，讓地方發展不僅著眼產業投資，也能兼顧長者照顧與社區永續。