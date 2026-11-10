選舉負面攻擊多？張善政「肯定」鄭文燦：互不攻擊「很幫桃園」

爭取連任的桃園市長張善政今晚接受飛碟電台「飛碟晚餐」專訪。對於主持人王淺秋提到桃園似乎沒有被中央打壓，張善政以前市長鄭文燦為例，透露2022年選戰時兩人有不互相攻擊、就事論事的默契；鄭文燦轉任行政院副院長後，更以專案方式撥給桃園航空城兩座汙水處理廠90多億元經費，「你說他是不是很幫桃園？」

王淺秋問張善政，行政院與立法院如此對立，對賴清德總統有什麼建議。張善政未直接回應，不過他回憶，2022年桃園市長選舉時，鄭文燦替民進黨候選人鄭運鵬助選時，兩人有默契，不要互相攻擊，凡事就事論事。他說，當時選舉雖然有人抹黑他，但並不是出自鄭文燦之口，對此他很感謝鄭文燦。

張善政說，鄭文燦卸任市長、擔任行政院副院長後，他曾跟鄭文燦說，「桃園也是你的baby，不能說你不是市長了，人就不管了」。因此桃園有些事情需要中央幫忙時，他還是會親自到行政院找鄭文燦。

張善政舉例，航空城即將開放，需要興建兩座汙水處理廠，經費加起來90多億元，但內政部當時表示申請期限已過，「窗口已經關了」。最後是鄭文燦以專案方式，將兩座汙水處理廠的經費給了桃園，「我要特別給他肯定」。

張善政說，不管是前任鄭文燦或現在的對手黃世杰，他都不喜歡批評人家，「選舉是一時的」，如果選舉時把對方塑造得那麼負面，選完之後要怎麼交代。

對於鄭文燦任內末期多項工程出問題，張善政說，不少深藍支持者期待他去揭弊案，但他沒有這樣做，因為鄭文燦當然不是故意把事情做成這樣，多個案子同時出事，背後一定有系統性問題。

張善政分析，桃園公務員人數較少，每人經手的建設預算居六都之冠，加上桃園最晚升格，市府同仁相對年輕、經驗不足，因此他上任後建立外審制度，請結構技師、土木技師及建築師公會協助審查，從制度面解決問題。

張善政也說，他上任後並沒有停掉鄭文燦任內的工程計畫。以社會住宅為例，鄭文燦任內蓋好及啟動的約4000多戶，其中1000多戶由他接手完工，加上他任內啟動的約5000多戶，合計約1萬1000戶。