黃仁勳婚外情捲間諜風波…是否影響北士科進駐？蔣萬安回應

台北市長蔣萬安今晚接受台視專訪，主持人問及近期輝達執行長黃仁勳涉及間諜案，是否影響進駐，蔣萬安除了分享爭取的來龍去脈，也強調間諜案目前沒有收到相關訊息，輝達之間溝通都順暢，會照既定計畫持續輝達密切合作。

蔣萬安分享當時爭取輝達進駐北士科的歷程，他說，現在進入選戰很多似是而非的資訊，很多人當初說輝達會進駐台北市是理所當然，「必須說不是這樣」不只是台灣其他縣市，全世界包含韓國、新加坡、印度等都向輝達招手。

他說，台北市面臨的困境是土地資源缺乏，那時盤點花博園區、松山機場南側的松南營區等，當然也包含北士科T17、T18土地。結果，輝達全球不動產副總裁 Scott Ekman 與團隊到台北市府，會面時慢慢卷開拿出來的 AI 模擬圖，正是「星艦總部」。

他說，當時看了一則一喜一則以憂，喜的是成功爭取輝達進駐台吧誰，但憂的是選上了已給新光的土地，所以過程中也感謝新光人壽。也由此可見，台北市土地資源有限，若以長遠來看需要將松山機場遷移，藉以解決土地、居住、飛航安全等問題解開。

主持人問到，對於松山機場遷移時程長，在這之前，如何協助AI科技產業先進駐台北？蔣萬安說，北士科二期的洲美平原已從原本的農五改為「城鄉發展地區第一類」，可以作為低度開發，因此能作為產業匯聚，但長遠來看依舊是松山機場遷移。

蔣萬安也說，桃園市長張善政先前說，松機遷移的方案不是一蹴可幾，但必須要即刻面對問題、解決，「不能現在眼光看十年發展」很願意和中央溝通協調。

主持人也問到，由於輝達執行長黃仁勳涉及間諜案，未來進駐會不會有阻礙？市府是否有和內部討論？蔣萬安回應，目前沒有收到相關訊息，輝達之間溝通都順暢，會照既定計畫持續輝達密切合作。