沈伯洋指要道歉是他 蔣萬安反批兒虐用猜的「永不認錯勇氣哪來」

兒虐議題近來再度成為首都選戰的攻防焦點，民進黨台北市長沈伯洋日前談兒虐問題「用猜說」遭藍營要求道歉，市長蔣萬安今嗆不道歉理由在哪？沈直呼奇怪，發生兒虐要道歉的應該是蔣才對。蔣晚間反批「用猜說」，永不認錯的勇氣是哪裡來？

蔣萬安今天晚間與桃園市長張善政到大同區延三夜市拜票，被問及此事，他表示，市府都用最負責任的態度來面對每一起兒虐事件，而且也不斷地強化在制度、程序上可以精進的地方，過去他也對於沒有即時接住每一個孩子致歉。

蔣萬安說，如果今天要為這四年市府還有沒有做得很好的地方，向家長還有社會大眾致歉，他也願意。但是這和沈委員頻頻指控台北市是六都兒虐案件數最多的城市，兩回事情，事實也不是如此。兒虐的統計也不應該用猜的，用猜的難道是一個負責任的討論態度嗎？

蔣萬安指出，沈委員不只是市長候選人，也是立法委員、公眾人物。討論這麼嚴肅的議題，如果連一般民眾他臉書的評論有錯誤也都願意道歉更正，那他不知道沈委員理直氣壯、永不認錯的勇氣是哪裡來？

媒體追問要不要請教育局統計北市近年幼兒園兒虐數字、掌握到六都數字多少，證明他造謠？蔣萬安回應，相關數據都有掌握，市府及競選辦公室也有公布。