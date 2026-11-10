無緣上愛莉莎莎專訪？蔣萬安：時間沒法兜上 非常不好意思

百萬YouTuber愛莉莎莎新節目「莎晨報」日前專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，她也透露「我也很想邀台北市長蔣萬安，但他沒理我」，今再更新進度有聯絡上，可惜她要出國了，選舉才回來。蔣晚間表示，時間沒法兜上，非常不好意思。

蔣萬安今天晚間與桃園市長張善政到大同區延三夜市拜票，被問及此事，蔣回應，非常謝謝愛莉莎莎邀請，很可惜這一次時間沒辦法兜上，也非常不好意思，希望之後如果有機會，非常願意上她的節目。