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黃國昌子弟兵涉反滲透法50萬交保 民眾黨：辦案時機引發司法介選質疑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸（右）今年轉戰參選桃園市議員。聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸（右）今年轉戰參選桃園市議員。聯合報系資料照片

民眾黨桃園市議員候選人周曉芸疑似接受滲透來源指示、委託或資助參與選舉，桃園地檢署複訊後諭知50萬元交保並限制出境。民眾黨發言人張彤今天表示，近期檢調接連加大力道偵辦涉及選舉相關案件，辦案時機已經引發社會對司法介選的質疑。

新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處、資安工作站、台北市政府警察局南港分局及新北市警察局三重分局，前往周曉芸住家等18處搜索，並且約談周曉芸等11名被告、3證人共14人到案。檢方複訊後認為周曉芸涉反滲透法等罪，諭知50萬元交保並限制出境。

張彤稍早透過文字回應，民眾黨還在進一步了解相關情況，呼籲外界在事實釐清前避免過度揣測，然而距離選舉投票僅剩三周，近期檢調接連加大力道偵辦涉及選舉相關案件，辦案時機已經引發社會對司法介選的質疑。

張彤表示，民眾黨尊重檢調依法偵辦不法，但也要求相關調查必須秉持客觀公正原則、恪守正當法律程序，避免加深人民對司法介入選舉的疑慮。

張彤說，檢調機關應嚴格遵守無罪推定及偵查不公開原則，不該讓尚未查證的偵查資訊流向特定媒體，更不能透過選擇性洩漏資訊、刻意帶風向的方式，讓司法偵查淪為政治操作的工具。 選舉應該交由選民決定，而不是由偵查資訊與媒體風向左右，司法公信力不容成為政治攻防的犧牲品。

周曉芸曾經擔任民眾黨金門縣黨部執行長，2022年參選金門縣議員未能當選，2024年轉任民眾黨組織發展部副主任。隨後，周曉芸在2025年出任時任民眾黨立委黃國昌新北市三重、蘆洲區服務處主任，同年參加民眾黨新北市第四選區（三重、蘆洲區）議員初選落敗，民眾黨在2026年5月20日徵召其參選桃園市第二選區（龜山區）議員。

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