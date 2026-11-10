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沈伯洋喉嚨不適一度暫停行程 蔣萬安隔空關心「一定很快好起來」

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今晚與桃園市長張善政來到大同區延三夜市拜票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今晚與桃園市長張善政來到大同區延三夜市拜票。記者林麗玉／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋近來喉嚨不適，昨就醫，醫師診斷是喉嚨使用過度。台北市長蔣萬安今晚到延三夜市掃街前，也隔空關心，希望他保重身體、早日恢復，也提醒天氣轉涼、注意保暖。

沈伯洋因喉嚨不適，臨時取消今天上午的台北花市行程，休息後已好轉，下午行程照常。蔣晚間對此表示，希望沈委員保重身體，而且早日恢復。之前自己在辯論會前也是感冒，當時補充維他命、多喝水、充分休息，就很快恢復，所以也很希望沈委員能夠好好休息，早日康復。「天氣轉涼，注意保暖，我相信沈委員一定很快就會好起來。」

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