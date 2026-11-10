沈伯洋喉嚨不適一度暫停行程 蔣萬安隔空關心「一定很快好起來」

作家廖玉蕙日前指控台北市垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」、財信傳媒董事長謝金河則稱聽到國民黨立委王鴻薇在「又一村」事件中，要大家「大聲一點」，兩人翻車後道歉。中廣前董事長趙少康說，政治不可怕，可怕的是意識形態！聰明的人不會被刻意打造的「人設」欺騙，更不會被意識形態綁架。

2026-11-10 17:57