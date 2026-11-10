北桃市長合體直搗「深綠票倉」 張善政送上小物祝蔣萬安「安心做事」

台北市長蔣萬安近來頻到綠營票倉的大同區掃街拜票，繼日前與高雄市長候選人柯志恩到寧夏夜市，今晚合體桃園市長張善政聯手拚連任。張善政特別送上客製版的競選小物工作手套，有別於自己的「好善手」是善字，蔣的客製版則印有「安」字，希望他安心為台北市做事。

蔣萬安與張善政晚間7時30分來到大同區延三夜市拜票，蔣說，這4年來跟張善政並肩作戰且合作無間，基北北桃四縣市合作平台有非常暢通的溝通且彼此交流。張市長的施政得到桃園市民高度肯定，所以今天特別邀請他來到延三夜市跟所有市民朋友問候，也希望未來我們能夠持續延續好的施政成果，大家一起加油，贏得年底選舉。

至於蔣萬安11月12日起請假，隔天要到立法院合體院長韓國瑜、藍委，是否要號召民眾周六安心大遊行？也有人聯想與普發現金2萬元過了冷凍期有關。蔣萬安回應，相關行程都還在安排當中，確定就會跟大家報告。

張善政最新民調與民進黨對手黃世杰拉近，外界解讀與洋流有關，而張後天起請假，接下來會與哪些縣市合體相互支援？張表示，只要是理念相同的好夥伴，我們都會願意去幫他支持。