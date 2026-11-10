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【即時短評】黨紀蕩然、藍白合迷航 國民黨等著選完辦「黨祭」？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
針對藍白合或競爭？黨紀如何執行？鄭麗文領導的國民黨中央不能迴避責任。記者曾原信／攝影
針對藍白合或競爭？黨紀如何執行？鄭麗文領導的國民黨中央不能迴避責任。記者曾原信／攝影

九合一選舉進入倒數，國民黨卻在藍白合作與黨紀之間，演出一場黨內互打的荒謬劇。中廣前董事長趙少康赴竹北為民眾黨邱臣遠站台，考紀會主委喊話「知所進退」；另一方面，立院黨團卻樂觀其成，地方黨部說藍白是兄弟，蔣萬安更以影片相挺。同一個國民黨，竟各吹各的調；選戰進入肉搏戰，硝煙四起的卻是黨內。

國民黨並非沒有黨紀規範，今年四月通過的規定，原則上禁止黨員為非本黨提名者助選，經中常會通過的政黨合作則不在此限。問題是，竹北藍白整合破局，國民黨已有吳旭智參選；此時力挺邱臣遠，究竟屬於政黨合作，還是個人的政治選擇？黨中央始終未能給出清楚一致的解釋，任由各方自行解讀。規矩寫在紙上，解釋各憑本事，黨紀還剩下多少權威？

趙少康主張竹北並非孤島，藍白若在此相互撕裂，勢必衝擊全國合作。這雖是著眼大局的政治考量，但國民黨既已提名吳旭智，也不能要求自家候選人吞下遭放棄的委屈。藍白合作不是凌駕提名制度的通行證，黨紀也不該淪為阻礙政治合作的絆腳石；兩者如何兼顧，本是黨中央應承擔的決策責任，豈能任由黨員各行其是？

荒唐的是，考紀會主委張雅屏一面強調黨紀必須遵循規定及程序，一面卻在尚未正式認定違紀前勸說「知所進退」。趙少康隨即以退黨回嗆，讓原本應由制度處理的問題，淪為誰向誰低頭的意氣之爭。倘若連考紀會都分不清程序與政治喊話，黨紀又從何談起？

北市議員秦慧珠與民進黨台北市長候選人沈伯洋合照、兩人同時比出「三號」手勢的風波，則是另一樁荒謬劇，國民黨內部政治分際的混亂暴露無遺。秦慧珠辯稱，三號也是自己的議員選舉號次，並強調不支持沈伯洋；然身為資深政治人物，豈不知選舉期間與對手同框比出相同號次，恐有表態嫌疑？事後再多澄清，也難以抹去政治消耗。

從趙少康到秦慧珠，引發了不同的黨紀問題；新竹縣還有上官秋燕等人因跨黨輔選，遭建請撤銷黨籍。各案情節固然不同，但黨中央究竟有無一把明確的尺？規矩淪為因人而異的橡皮筋，黨紀何來威信？

黨中央講決定、考紀會講規矩、地方黨部講人情、立院黨團講現實；各方看似都有道理，合在一起卻是一盤散沙；黨主席徒有其名，黨紀形同虛設。選戰方酣，國民黨不思如何整合力量、凝聚支持，反而耗費政治能量於黨內傾軋；這樣一個連內部都無法整合的政黨，又如何讓選民相信投票給它有用？

鄭麗文領導的黨中央不能迴避責任。藍白究竟要合作還是競爭？既有提名與跨黨助選發生衝突時，何者優先？黨紀如何公平執行？這些都需要明確的政治決斷，而不是用「尊重地方」或「依規定辦理」相互推諉。原本希望藉藍白合作擴大勝選基礎，卻可能在合作與競爭之間兩頭落空。

國民黨史上，不乏因分裂而付出慘烈代價的教訓，卻總要等到敗局已成才高呼團結。若繼續各吹各的調，偏要把自己一步步送上祭壇；那麼選後等著國民黨的，將是一場為自己敲響喪鐘的「黨祭」。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 藍白合 趙少康 邱臣遠 國民黨 蔣萬安

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