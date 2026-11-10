公館圓環拆除後事故減少52％ 李四川：最大的建設是讓市民能平安回家

國民黨新北市長候選人李四川今天成立公安團體後援會，現場200多名公安行業從業人員熱情高喊凍蒜。李四川致詞時強調公共安全至關重要，城市最大的建設並不是要蓋多高的樓，而是讓市民能平安回家睡覺，呼籲支持者出來投票共同守護城市安全。

李四川表示，災害往往突如其來，地震或是火災發生時不會先給你預告，公安真的相當重要。他對公安行業從業人員表達最高的敬意及謝意，不管是在火災、建築公安或是地震、各種災害，工會的各位都守護著我們人民的安全。因為你們好好守住我們這個城市，才能讓市民平安在家睡覺，去工作也能夠平平安安回家。

李四川舉過去拆除台北市公館圓環為例，很多人都跟他說不要拆，因為你不拆現在塞，反正以前都一起塞，拆了只要一塞就會罵你。李四川說，拆掉公館圓環目的不是只有讓交通順暢，而是要解決交通問題，為了就是安全。所以從去年通車完了以後到現在，公館圓環交通事故減少了52%，守護了每一個家庭。因為公館路口發生事故，最多的都是我們新北市市民，因為中永和、新店每天有5000多輛摩托車經過公館，這都是我們的市民，所以安全確實相當重要。年底希望我能夠再回到新北市服務所有的市民，他會守住公安這一塊，讓市民晚上能夠睡得著覺，也能夠好好地睡覺。

李四川也再度懇託所有的支持者，當他的分身幫忙拉票、催票，最重要一定要出來投票。因為從民調發現藍營的支持者都相當沉默，一個國家的損壞或是變壞，最大的原因不是壞人太多，而是好人太過沉默。因此拜託所有的市民一定要挺身而出站出來，為我們的城市好好地來拼，你們的一票是可以改變新北市的未來，拜託各位11月28號一定要催票、拉票，最重要一定要出來投票。

公安團體後援會成員致贈好彩頭給李四川。記者黃子騰／攝影

李四川抵達後援會成立現場，受到在場200多名支持者熱烈歡迎。記者黃子騰／攝影