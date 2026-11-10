拜訪晨運團體也要被抹黑？藍營縣黨部痛批韓瑩雙標「綠能你不能」

民進黨宜蘭市長候選人韓瑩陣營今天批評縣長候選人吳宗憲、市長陳美玲進入宜大校園拜票，違反行政中立；縣黨部回批韓陣營「雙標」抹黑，吳、陳兩人是一大早「非上課時段」前往開放校園拜訪，綠營縣長候選人林國漳、立委陳俊宇等人也曾有過同樣拜票行程，請韓瑩拿出相同標準，不要「綠能你不能」政治操作。

韓瑩陣營今天貼出影片，指出國民黨縣長候選人吳宗憲與市長候選人陳美玲穿著競選背心，前往宜蘭大學校園從事競選行為，帶頭違法。對此，國民黨縣黨部嚴厲譴責韓瑩「只准州官放火，不准百姓點燈」，同樣拜票行程難道民進黨的候選人沒有過？難道都算「政治進入校園」？

縣黨部指出，教育部長鄭英耀兩年前提出「校園開放」，主張在不影響正常教學運作下，假日及放學後時段開放校園，所以宜蘭許多民眾或團體會在清晨、晚間到校園運動，吳宗憲與陳美玲一行人前往宜大校園是清晨5點至6點，學生都還沒上課，只向晨運民眾請安，並未進入教室，沒有面對師生影響教學。

回顧過去民進黨候選人進入校園照片，縣黨部戳破韓瑩「雙標」，請韓瑩用同一套標準檢視民進黨候選人！照片中，民進黨縣長候選人林國漳曾進入北成國小，立委陳俊宇選舉時也曾前往北成國小，議員謝家倫曾到羅東國小，都是校園拜訪晨運團體，民進黨候選人可以，國民黨候選人不行？這種事也要看藍綠？

黨部強調，真正要檢視的「行政中立」問題，是林國漳顧問與行政院政委陳金德的互動。去年12月8日，林國漳曾身穿民進黨競選背心拜訪陳金德，大談宜蘭鐵路高架，還將照片上傳臉書；陳金德更頻頻放下中央政務回宜蘭助選，甚至在致詞時抹黑攻擊吳宗憲，「領人民納稅錢當薪水的行政院高官，竟變成特定候選人的宣傳手」，對此韓瑩要作何評論？

縣黨部說，民進黨是「雙標黨」、「綠能，你不能」早已惡名在外，韓瑩若真的關心校園與選舉秩序，應該一視同仁檢視所有候選人行為，莫讓惡質政治操作汙辱宜蘭選風。