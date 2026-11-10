九合一與公投有無投票權 內政部：線上查詢開放至11月12日

九合一選舉與「廢除非核家園」公投將於28日投、開票，內政部今天表示，為讓民眾瞭解投票權的資訊，即日起至12日開放民眾憑身分證字號及出生日期，至內政部戶政司全球資訊網查詢有無投票權。

內政部指出，除了線上查詢外，民眾也可以到戶籍地的鄉（鎮、市、區）公所閱覽選舉人（投票權人）名冊，如發現有誤，可立即向公所申請更正，以保障權益。

內政部今天透過新聞稿指出，年滿20歲、在選舉區繼續居住4個月以上者，有民國115年地方公職人員選舉權；年滿18歲、未受監護宣告，在中華民國繼續居住6個月以上者，有全國性公民投票的投票權。

內政部表示，依規定，鄉、鎮、市、區戶政事務所會以投票日前20日的戶籍登記資料為造冊基準日，編造選舉人（投票權人）名冊。

內政部提醒，為方便未居住在戶籍地或未接到投票通知單的民眾，23日至28日，內政部戶政司全球資訊網開放線上查詢投票所地點服務，歡迎民眾多加利用。