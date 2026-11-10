新北選情拉鋸 張善政挺李四川：大巨蛋營運他要記首功

國民黨新北市長候選人李四川近日與民進黨候選人蘇巧慧民調拉鋸，部分民調更顯示落後。桃園市長張善政今晚接受飛碟電台「飛碟晚餐」專訪時力挺李四川，稱讚他協助台北大巨蛋營運「要記首功」，並說新北與桃園同樣處在建設爆發期，一定要找有工程背景、願意實在做事的人，「用嘴巴講很容易，真的要做出來，就不知道會做成什麼樣子。」

今節目中有斗內的網友留言，推薦跟張善政一樣「認真、實在、做事有能力」的李四川。張善政隨即分享，他與李四川曾在行政院共事，當時陳冲擔任行政院長，李四川是秘書長，他形容李四川「非常實在」，跟他一樣不太會講話，喜歡一頭栽進去做事。

張善政說，李四川在高雄擔任副市長時，把高雄馬路坑洞問題處理好，採用很高的日本標準，在高雄的政績大家有目共睹。到台北擔任副市長後，又協助市長蔣萬安推動大巨蛋，大巨蛋涉及的建築法規、都市計畫法規「複雜得不得了」，還好李四川有這個背景，才能讓大巨蛋在很短的時間內營運起來，「這個其實必須要講，是要記首功。」

張善政指出，新北跟桃園有點像，都有非常多建設，雙方有好幾條捷運相連，新北最近也傳出有財團準備在樹林興建巨蛋，「所以新北跟桃園一樣，都是在建設的爆發期」，一定要找李四川這種有工程背景、願意實在做事的人，新北將來的發展才會有機會。

張善政也以自身經驗說明工程人的做事方式。他坦言，捷運綠線未來將形成像日本山手線的環狀路網，從桃園車站往平鎮、龍潭科學園區，以及經長庚醫院至體育大學的路線，都不可能在他任內完工，但他的責任是把規畫做好、好好啟動，後面的人就不會隨便翻掉。