民進黨立委蔡其昌、林楚茵下午接力赴卓蘭 為「雙陳」加油打氣

五合一選舉進入最後衝刺階段，民進黨立委蔡其昌、林楚茵今天先後準備別具意義的伴手禮到卓蘭鎮為民進黨苗栗縣長候選人陳品安、卓蘭鎮長候選人陳春暖輔選，祝福兩人選情持續加溫「穩穩當選」。

民進黨苗栗縣黨部指出，陳品安與陳春暖連續兩天獲中央民意代表力挺，昨天11月9日立委吳秉叡、沈發惠前往卓蘭輔選後，今天蔡其昌、林楚茵再度接力站台，蔡其昌送上象徵「節節高升」的甘蔗，林楚茵則帶來台南孔廟的「穩條」，祝福陳品安、陳春暖選情持續加溫。

蔡其昌下午首先前往卓蘭峩崙廟參香祈福，隨後抵達陳春暖競選服務處，偕同陳品安與陳春暖、卓蘭鎮長詹錦章、議員楊恭林的妻子等地方民代、里長交流，傾聽地方需求。會後，蔡其昌陪同陳品安、陳春暖展開卓蘭市區車隊掃街，沿途向鄉親揮手致意，爭取支持。

苗栗縣黨部表示，車隊掃街結束後，蔡其昌特別前往卓蘭在地的永安喜餅參訪，關心地方產業發展，隨後贈送甘蔗給陳春暖，以「倒吃甘蔗、漸入佳境」的吉祥寓意，祝福陳春暖在選戰最後階段持續累積支持。稍後，林楚茵、沈發惠也抵達卓蘭與蔡其昌合體；林楚茵準備台南孔廟的特色伴手禮「穩條」，取其「穩上、穩當選」的吉祥寓意，為「雙陳」送上祝福，隨後林楚茵也回故鄉上新里向卓蘭鄉親問候。

陳春暖表示，過去擔任苗栗縣議員期間，持續爭取地方建設，從農路、野溪、排水改善，到公共設施與基層服務，始終將卓蘭鄉親的需求放在心上。這次參選卓蘭鎮長，希望將多年累積的地方服務經驗，轉化為推動鎮政的力量，並持續透過中央與地方合作，爭取卓蘭發展所需資源。

陳春暖並感謝民進黨立院黨團蔡其昌總召率立委連續兩天來到卓蘭，為地方發展交流意見。她表示，無論是甘蔗象徵的漸入佳境，或是穩條代表的吉祥祝福，都是朋友滿滿的心意，也期盼未來能與中央持續合作，為卓蘭帶來更多建設與進步。

民進黨立院黨團總召蔡其昌（左二）相繼率立委到卓蘭為黨籍縣長候選人陳品安、卓蘭鎮長候選人陳春暖加油打氣。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

民進黨立院黨團總召蔡其昌下午到卓蘭鎮為黨籍縣長候選人陳品安、卓蘭鎮長候選人陳春暖加油打氣，一行先至卓蘭峩崙廟參香祈福。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

民進黨立院黨團總召蔡其昌（中）相繼率立委到卓蘭為黨籍縣長候選人陳品安、卓蘭鎮長候選人陳春暖加油打氣。圖／民進黨苗栗縣黨部提供