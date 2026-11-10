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倒數18天！竹市議長許修睿競總壓軸成立 政壇大咖齊聚、高虹安站台力挺

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市南區市議員候選人、現任議長許修睿於今在煙波飯店舉行競選總部成立大會。圖／許修睿提供
新竹市南區市議員候選人、現任議長許修睿於今在煙波飯店舉行競選總部成立大會。圖／許修睿提供

距離投票日倒數18天，新竹市南區市議員候選人、現任議長許修睿於今在煙波飯店舉行競選總部成立大會。作為新竹市現任市議員中最壓軸成立總部的候選人，現場湧入大批支持者，將近2000人座無虛席，氣勢如虹。

新竹市長高虹安、前市長許明財、林政則、童勝男；立委鄭正鈐、前立委呂學樟與張蔡美及新竹市前議長謝文進、里長及各界代表均出席站台助講；國民黨主席鄭麗文與立法院長韓國瑜雖因行程無法親臨，也特別錄製影片隔空送上祝福。

高虹安致詞時讚許許修睿深耕南區，這些年一起攜手努力完成南區大小建設，例如明湖里社區活動中心、高峰路拓寬等，還有青草湖燈光秀、煙火秀、水舞秀等。因為議會的支持，市府也得以實施65歲以上敬老卡擴增點數範圍，以及健保費全免等各項敬老福利，這些都需要議會大力支持，高虹安也拜託鄉親，一定要讓許修睿留在議會繼續為大家「做牛做馬」。

許修睿感性指出，擔任議員17年以來他為南區擘畫許多願景，而一個城市要進步，需要一位卓越的領導人，許修睿也懇請大家支持高虹安，讓高繼續帶領新竹市成為偉大、光榮的新竹市。自己也會和台上所有議員，在議會繼續當高虹安的助力，協助推動市政。

今天除了各個社區社團接力表演，現場也由競選團隊以充滿活力的競選主題曲〈同步前行〉帶動唱炒熱氣氛；知名民歌手「施孝榮」深情獻唱與藝人「鳥來嬤」的現身，更讓台下支持者驚喜連連、歡呼聲不斷。不同於傳統嚴肅的造勢，許修睿今年選舉別出心裁，以「同窗會」形式舉辦十多場問政說明會，成功營造歡樂、溫馨且開心的選舉氛圍。

隨著授旗、贈送好彩頭、旺來鳳梨、包粽及凍蒜等吉祥物的緊湊儀式，成立大會氣氛達到最高潮，凍蒜聲不斷，展現銳不可擋的團結氣勢。最後，許修睿再次誠摯呼籲南區鄉親，一定要在11月28日踴躍出門投票，為新竹市的未來與民主投下神聖且關鍵的一票。

新竹市南區市議員候選人、現任議長許修睿於今在煙波飯店舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，將近2000人座無虛席，氣勢如虹。包含市長高虹安、前市長許明財等人都到場支持。圖／許修睿提供
新竹市南區市議員候選人、現任議長許修睿於今在煙波飯店舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，將近2000人座無虛席，氣勢如虹。包含市長高虹安、前市長許明財等人都到場支持。圖／許修睿提供

新竹市南區市議員候選人、現任議長許修睿於今在煙波飯店舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，將近2000人座無虛席，氣勢如虹。包含市長高虹安、前市長許明財等人都到場支持。圖／許修睿提供
新竹市南區市議員候選人、現任議長許修睿於今在煙波飯店舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，將近2000人座無虛席，氣勢如虹。包含市長高虹安、前市長許明財等人都到場支持。圖／許修睿提供

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