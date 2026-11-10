赴北北基站台挨批「棄守桃園」 張善政駁：總統來站台是棄守總統府？
桃園市長張善政今晚接受飛碟電台「飛碟晚餐」專訪，對於民進黨對手黃世杰批評他赴基隆、雙北站台是「棄守桃園」。張善政說，基北北桃本來就是共同生活圈，理念相同、互相站台很正常，外縣市也有總統級人物來替黃世杰站台，「要講這些話以前，要先看看自己。」
至於為何拒絕辯論，張善政表示，四年來八個會期的議會質詢紀錄都攤在那裡，比辯論更完整。
張善政表示，他這兩天才開始請假投入選舉，也終於有空上節目。對於黃世杰批評他到基隆替國民黨候選人站台是「棄守桃園」。張善政說，基隆、台北、新北、桃園過去四年合作非常好，四市互相支援是很正常的事，其他縣市的藍營朋友如果理念相同，他也會去站台。
張善政反問，外縣市的候選人或其他人士來桃園替黃世杰站台的也不少，「難道這些人都是棄守某地方嗎？棄守總統府嗎？」
針對黃世杰一再邀請辯論，張善政說，辯論不管辦幾場，時間都有限，加起來也比不上過去四年八個會期、議會五、六十位議員對他的質詢。黃世杰如果對市政有要挑戰、質疑的地方，直接看過去的質詢紀錄就能找到答案。
張善政表示，他現在最迫切的是向市民說明未來四年還要做的事，包括市立醫院、新的捷運路線及新的市政園區，這些目前仍在紙上規畫階段，市民還看不到實體，「這是我最迫切要去溝通的事項。」
被問到外界對他不常應酬的印象，張善政分享，曾有鄉親晚上10點多打電話，說要帶滷味來找他喝酒聊天，他回說快要睡了，對方卻說「以前鄭文燦到一、兩點都可以」。張善政說，他佩服前市長鄭文燦在經營人脈上的獨到之處，但自己必須多花時間開會，先釐清前朝留下的問題。
張善政說，上任第一、二年確實有很多鄉親不習慣，也不知道他在忙什麼，因為當時許多建設都還在規畫。到了第三、四年，大家開始說他是真正做事的人，讓他聽了很欣慰。他也向當初期待落空的鄉親說聲對不起，「希望現在你的失望已經彌補回來了。」
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