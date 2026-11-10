王世堅送花蓮縣議員候選人十字架 盼帶著勇氣進議會監督縣府

民進黨立委王世堅今天到花蓮，為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，特別致贈十字架給胡仁順，期許面對議會少數席次仍要堅定監督、勇於質詢。副總統蕭美琴也到場力挺，盼兩人順利連任，為花蓮民主注入更多監督力量。

民進黨籍胡仁順、歐彥志今天舉辦聯合競選總部成立大會，王世堅表示，花蓮整體選情逐漸升溫，期待優秀的議員候選人不僅順利連任，更能爭取高票。他指出，民進黨本屆在花蓮縣議會僅提名6席，過去更只有3席，面對總席次33席的議會，少數黨議員進入議場，必須面對縣長及各局處首長質詢，需要相當大的勇氣，因此特別送上十字架，希望上帝陪伴胡仁順，讓他帶著信仰與力量進入議會。

媒體詢問十字架是否有驅邪、驅魔的意味，是否認為花蓮政治充斥妖魔鬼怪？王世堅表示，不方便用這樣的字眼形容縣府或政治人物，也尊重不同政黨及支持者，不過他反對花蓮長期由同一家族執政，認為民主應透過不同政黨、不同理念輪替，才能帶動地方進步，雖然政黨之間需要競爭，也應保持合作與平衡，但不少縣民已感受到縣政出現變化，期待透過年輕世代崛起，帶來改革與新氣象。

王世堅認為，胡仁順帶動不少年輕人投入選舉，象徵新的政治力量，希望民進黨推動的改革與進步能在花蓮實現，戰最後階段將盡可能安排車隊掃街，重要路段再下車徒步拜票，直接向選民爭取支持。

蕭美琴致詞表示，自己在花蓮服務期間，胡仁順一直是重要競選幹部，具有靈活思維與創意，也在基層累積豐富經驗，希望他順利連任；民進黨未來在縣議會若能組成6人黨團，更需要胡仁順的歷練，讓議會監督力量擴大，提升民主競爭力與透明度，促進縣政持續改善。

至於歐彥志與妻子彭鈺茹以夫妻檔參選花蓮市民代表，蕭美琴也特別提到，過去自己參選立委時，彭鈺茹曾挺著孕肚陪同登記，生產後也趕著出門投票，這次彭鈺茹與另一名女性候選人湯茹蘭都代表民進黨參選市民代表，希望黨籍候選人都能順利當選，讓年輕世代發揮創意與行動力，持續守護花蓮民主。

另外，蕭美琴今天晚上6時到吉安鄉勝安宮前廣場，為21位黨內候選人授旗，不過現場沒有動員，參加民眾人數不多。

副總統蕭美琴（右三）今天晚上6時到吉安鄉勝安宮前廣場，為21位黨內候選人授旗。記者王思慧／攝影

民進黨立委王世堅（右）今天到花蓮，為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，特別致贈十字架給胡仁順（左），期許面對議會少數席次仍要堅定監督、勇於質詢。記者王思慧／攝影

副總統蕭美琴今天為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，盼兩人順利連任，為花蓮民主注入更多監督力量。記者王思慧／攝影