快訊

「美秀集團」前團員涉毒駕拒測 車上疑藏毒品喵喵殘渣被逮

驚喜！台積電董事會拍板五議案、季配息拉升至9元 認購OpenAI特別股

黃國昌四大金釵之一 桃園市議員候選人周曉芸涉反滲透法50萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

王世堅送花蓮縣議員候選人十字架 盼帶著勇氣進議會監督縣府

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨立委王世堅（中）今天到花蓮，為縣議員胡仁順（左）及市民代表候選人歐彥志（右）站台，特別致贈十字架給胡仁順，期許面對議會少數席次仍要堅定監督、勇於質詢。記者王思慧／攝影
民進黨立委王世堅（中）今天到花蓮，為縣議員胡仁順（左）及市民代表候選人歐彥志（右）站台，特別致贈十字架給胡仁順，期許面對議會少數席次仍要堅定監督、勇於質詢。記者王思慧／攝影

民進黨立委王世堅今天到花蓮，為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，特別致贈十字架給胡仁順，期許面對議會少數席次仍要堅定監督、勇於質詢。副總統蕭美琴也到場力挺，盼兩人順利連任，為花蓮民主注入更多監督力量。

民進黨籍胡仁順、歐彥志今天舉辦聯合競選總部成立大會，王世堅表示，花蓮整體選情逐漸升溫，期待優秀的議員候選人不僅順利連任，更能爭取高票。他指出，民進黨本屆在花蓮縣議會僅提名6席，過去更只有3席，面對總席次33席的議會，少數黨議員進入議場，必須面對縣長及各局處首長質詢，需要相當大的勇氣，因此特別送上十字架，希望上帝陪伴胡仁順，讓他帶著信仰與力量進入議會。

媒體詢問十字架是否有驅邪、驅魔的意味，是否認為花蓮政治充斥妖魔鬼怪？王世堅表示，不方便用這樣的字眼形容縣府或政治人物，也尊重不同政黨及支持者，不過他反對花蓮長期由同一家族執政，認為民主應透過不同政黨、不同理念輪替，才能帶動地方進步，雖然政黨之間需要競爭，也應保持合作與平衡，但不少縣民已感受到縣政出現變化，期待透過年輕世代崛起，帶來改革與新氣象。

王世堅認為，胡仁順帶動不少年輕人投入選舉，象徵新的政治力量，希望民進黨推動的改革與進步能在花蓮實現，戰最後階段將盡可能安排車隊掃街，重要路段再下車徒步拜票，直接向選民爭取支持。

蕭美琴致詞表示，自己在花蓮服務期間，胡仁順一直是重要競選幹部，具有靈活思維與創意，也在基層累積豐富經驗，希望他順利連任；民進黨未來在縣議會若能組成6人黨團，更需要胡仁順的歷練，讓議會監督力量擴大，提升民主競爭力與透明度，促進縣政持續改善。

至於歐彥志與妻子彭鈺茹以夫妻檔參選花蓮市民代表，蕭美琴也特別提到，過去自己參選立委時，彭鈺茹曾挺著孕肚陪同登記，生產後也趕著出門投票，這次彭鈺茹與另一名女性候選人湯茹蘭都代表民進黨參選市民代表，希望黨籍候選人都能順利當選，讓年輕世代發揮創意與行動力，持續守護花蓮民主。

另外，蕭美琴今天晚上6時到吉安鄉勝安宮前廣場，為21位黨內候選人授旗，不過現場沒有動員，參加民眾人數不多。

副總統蕭美琴（右三）今天晚上6時到吉安鄉勝安宮前廣場，為21位黨內候選人授旗。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（右三）今天晚上6時到吉安鄉勝安宮前廣場，為21位黨內候選人授旗。記者王思慧／攝影

民進黨立委王世堅（右）今天到花蓮，為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，特別致贈十字架給胡仁順（左），期許面對議會少數席次仍要堅定監督、勇於質詢。記者王思慧／攝影
民進黨立委王世堅（右）今天到花蓮，為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，特別致贈十字架給胡仁順（左），期許面對議會少數席次仍要堅定監督、勇於質詢。記者王思慧／攝影

副總統蕭美琴今天為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，盼兩人順利連任，為花蓮民主注入更多監督力量。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴今天為縣議員胡仁順及市民代表候選人歐彥志站台，盼兩人順利連任，為花蓮民主注入更多監督力量。記者王思慧／攝影

民進黨立委王世堅（中）今天到花蓮，為縣議員胡仁順（左）及市民代表候選人歐彥志（右）站台。記者王思慧／攝影
民進黨立委王世堅（中）今天到花蓮，為縣議員胡仁順（左）及市民代表候選人歐彥志（右）站台。記者王思慧／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 王世堅 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蕭美琴花蓮助選 議長張峻有望同台綠營掀藍綠攻防

影／韓國瑜南投助選直言「最歡樂選舉場」 嘆台灣民主愈看愈難過

竹北競合 蔣萬安：藍白席次最大化

李四川昔助拚立委 如今換洪孟楷冒雨相挺：冥冥之中有註定

相關新聞

基隆通勤怎麼救？謝國樑要補助客運、童子瑋主張市府直接買運能

基隆約有大量人口每日跨縣市通勤，國道客運長期面臨司機不足、班次延誤及尖峰滿載問題，今基隆市長候選人辯論會中，交通問題再成攻防焦點。市長謝國樑主張，由市府補助既有客運業者在尖峰時段增加人力及班次；候選人童子瑋則提出由市府出預算與客運業者合作「包車包人」，依各行政區通勤需求安排固定運能。

廖玉蕙、謝金河先後翻車道歉 趙少康：政治不可怕、可怕的是意識形態

作家廖玉蕙日前指控台北市垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」、財信傳媒董事長謝金河則稱聽到國民黨立委王鴻薇在「又一村」事件中，要大家「大聲一點」，兩人翻車後道歉。中廣前董事長趙少康說，政治不可怕，可怕的是意識形態！聰明的人不會被刻意打造的「人設」欺騙，更不會被意識形態綁架。

基隆辯論會這段一頭霧水 謝國樑尚未提問主持人卻要童子瑋回答原因曝

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，當流程進行到交叉詰問第三輪時出現狀況，輪到基隆市長謝國樑提問時他還在低頭看資料，沉默約5、6秒仍沒有提出問題，主持人直接請童子瑋回答，童疑滿臉疑惑問：「市長沒有提問」，這時謝國樑趕緊致歉稱：「抱歉，我還沒有念。」主持人連忙道歉後，表示重新計時提問。

柯志恩新影片被酸「一心向瑞隆」 網接龍：瑞隆路走到底還有瑞隆洞

國民黨高雄市長候選人柯志恩台語MV破百萬觀看數，昨日推出第二支競選CF「一心一路」，又引來綠營議員大酸柯志恩不熟高雄，不知道一心路走到底就是「瑞隆路」，是要叫大家「一心向瑞隆（賴瑞隆）」。柯志恩反擊瑞隆路有天坑，網友接龍說「瑞隆路到底還有瑞隆洞」，雙方你來我往、激烈攻防。

蔣萬安捷運站外發貼紙、沈伯洋發順報 北捷：一視同仁

台北市長蔣萬安昨晚於捷運大安站外發放競選貼紙，民進黨市議員簡舒培質疑北捷雙標，台北捷運公司回應，站務人員當時架設隔離繩架，並非協助參與活動，上周7日於大湖公園站舉辦活動時也同樣是以此維護旅客動線，絕無差別待遇。

影／韓國瑜助選「1物」狂出包 幽默開嗆：這跟民進黨借來的吧

南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和縣議員林庭秝聯合競選服務處今成立，現場突發狀況不少，立法院長韓國瑜站台時，麥克風更是狂出包，不時忽然消音，讓他在台上幽默開嗆「這跟民進黨借來的吧」，並說要「帶回立法院跟民進黨抗議。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。