李競辦質疑曠世智能案調查卡關 質問蘇巧慧：有無介入審計程序

國民黨立委王鴻薇今指稱，審計部調查曠世智能取得國發基金及公股銀行投資案時，財政部提供資料進度不完整。李四川競選辦公室隨後質疑，相關資料為何遲遲未能到位，並再度要求民進黨新北市長候選人蘇巧慧說明，是否曾就胞妹公司投資案或審計調查程序與相關部會接觸。

李四川競辦發言人吳亮賢表示，蘇巧慧胞妹蘇巧純為曠世智能董事，持股近500萬股，該公司在蘇貞昌擔任行政院長、蘇巧慧擔任立委期間，取得國發基金及台企銀合計約4500萬元投資，過去即遭質疑是否涉及公職人員利益衝突迴避法所要求的身分關係揭露。

吳亮賢表示，國民黨、民眾黨持續針對此案提出質疑後，審計部啟動相關調查，如今王鴻薇又指審計部曾要求財政部補充資料，但相關資訊何時能完整取得仍未明朗，質疑調查進度是否受到影響。

他表示，面對涉及政府投資及公股銀行資金的爭議，主管機關應完整提供資料，讓審計程序順利進行，若一再出現資料延遲或補件情形，難免引發外界質疑。

吳亮賢並將矛頭指向蘇巧慧，提出三項問題，要求她說明是否曾就胞妹公司申請投資一事，與相關部會或公股銀行有任何接觸；是否曾透過任何方式了解或介入審計部調查程序；以及是否曾向財政部或相關機關要求延後提供資料。

吳亮賢指出，曠世智能案核心爭議「相關身分關係是否依法揭露」，蘇巧慧過去的說明仍未完整回應外界疑問，再度要求她針對相關程序及與政府部門間是否曾有接觸公開說明。