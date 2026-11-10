最新民調領先 張善政籲支持者：別以為穩贏「幾乎平手」

桃園市長張善政今晚接受飛碟電台「飛碟晚餐」主持人王淺秋專訪，談到近日有民調顯示，他僅領先民進黨對手黃世杰約4個百分點。張善政直言，差距仍在誤差範圍內，幾乎可說是平手，加上支持者表態「一定投票」的比例比對手低一成，呼籲支持者不要以為穩贏，投票日一定要出門投票。

王淺秋今在節目引述信民協會與民調專家戴立安公布的民調，在適任度方面，有53.5%民眾認為張善政適合擔任市長，黃世杰則為36.9%，差距明顯大於雙方支持度。

張善政表示，他請教民調專家後，認為應關注兩個關鍵數字。第一是「明天投票」的支持度，他雖領先4個百分點，但民調誤差範圍就可能吃掉三、四個百分點，因此必須非常警惕；第二是「一定出來投票」的比例，支持黃世杰的受訪者有八成表示一定投票，支持他的則只有七成。

張善政說，這不能解讀成民進黨投票率已經到頂，反而應該看到自己的支持者還有很大的動員空間，「七成跟八成差了10個百分點，這其實很多」。他指出，喜歡他的人不見得會出來投票，越接近投票日，真正要在意的是一定投票的人差距多少，「沒有出來投票，嘴巴上再怎麼支持，到最後都會落空。」

王淺秋提到，桃園選情相對偏冷，外界擔心藍營選民認為選情安全而不出門投票，張善政也表示認同，再度呼籲支持者不能認為穩贏。

談到選戰風格，張善政說，不論是前市長鄭文燦或對手黃世杰，他都不喜歡批評，「選舉是一時的」，如果選舉期間把對方塑造得太負面，選舉結束後反而很難交代。

對於鄭文燦任內末期多項工程出現問題，張善政說，他上任後並未追查弊案，因為他認為鄭文燦並非故意，多項工程同時出問題，背後一定有系統性原因。他分析，桃園公務人員人數較少，每名公務員經手的建設預算居六都之冠；加上桃園最晚升格，不少歷練有成的公務員轉往中央或其他縣市，市府同仁相對年輕、經驗較少。

張善政表示，他上任後第一件事就是建立外審制度，請結構技師、土木技師及建築師公會協助審查建設案，四年來幾乎沒有出現重大工程問題，同仁的經驗也逐漸培養起來，希望替桃園建立一套長久制度，避免日後換了沒有工程背景的市長，又發生類似問題。

張善政也以北機廠為例，該處原為受汙染土地，挖除汙染土壤後卻回填爛泥，導致工程無法施工；他任用的捷工局長後來想出折衷做法，讓工程逐步跟上進度。

這份民調由台北市信民兩岸研究協會委託戴立安負責問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查對象為桃園市年滿20歲民眾，調查時間為11月4-6日，採等比分層隨機抽樣，共完成1074份有效樣本（住宅電話751人、行動電話323人），信賴水準95%抽樣誤差為±3.0%，經費來源為信民協會。