選前衝刺…賴總統展開鄉鎮輔選行程 宜蘭連趕4場大打交通建設牌

賴清德總統重視宜蘭選情並展開鄉鎮市輔選行程，今天連趕4鄉鎮市拜廟，站台致詞時大打交通建設牌，包括高鐵延伸宜蘭、鐵路高架建設已經定案推動，陽明大學附設醫院擴建也積極進行中，呼籲民眾支持民進黨候選人拚出全壘打，中央地方聯手建設宜蘭。

據了解，賴清德在上次2022年選舉時發現鄉鎮市選舉輔選的效果不錯，人潮數百人雖不算多，但近距離接觸選民反應熱絡，這次他再次展開鄉鎮輔選行程。今天透過拜廟與候選人合體，接連前往壯圍鄉同安廟、員山鄉慈惠寺、羅東鎮聖安宮及宜蘭市開興廟，縣長候選人林國漳4場與總統合體，地方黨公職參與帶動氣勢。

醫師出身的賴清德大打交通建設牌，他說，交通就像人體血脈，「血路通，人就健康」，經費高達三千多億的高鐵延伸宜蘭建設已經獲得行政院核定，確定推動；500多億元的宜蘭-羅東鐵路高架化計畫也已核定，中央未來還會加速鐵路立體化與路網串聯。

針對宜蘭往返花蓮的交通，賴清德說，行政院接續拍板「蘇花安」，東澳至南澳段將大幅縮短行車時間，未來完工後的交通更安全；至於國立陽明交通大學附設醫院即將擴建成為800多床，幾乎等於醫療中心的等級。

賴清德最後一站在宜蘭市站台，他表示，其實宜蘭的發展條件好，但過去錯過了8年，這次選舉民進黨提名的縣長候選人林國漳是他力勸出來參選，宜蘭市長候選人韓瑩也是，宜蘭未來需要一位好縣長，期盼「縣市作伙拚」，未來只要他們提出爭取的建設，中央全力支持。

林國漳強調，他出生與成長都在宜蘭市，這次選舉提出很多社會福利與「北宜雙星」等政策爭取科技AI產業，很感謝賴總統對宜蘭支持，未來入主縣府將與中央緊密配合拚經濟、顧福祉，引進優質產業，讓青年留鄉安居樂業，中央地方一條心共同建設宜蘭。

賴清德總統展開鄉鎮輔選行程連拜4間廟，與地方人士互動。記者戴永華／攝影

宜蘭市長候選人韓瑩全程用台語致詞，賴清德總統給予掌聲鼓勵肯定。記者戴永華／攝影