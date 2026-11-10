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花蓮縣長選戰拚場！蕭美琴挺張峻、傅崐萁陪游淑貞掃街 魏嘉賢邀辯論

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天下午展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，深入商圈、住宅區及基層生活圈拜票。圖／游淑貞競選團隊提供
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天下午展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，深入商圈、住宅區及基層生活圈拜票。圖／游淑貞競選團隊提供

花蓮縣長選戰持續升溫，副總統蕭美琴今天到花蓮輔選，致贈扁擔給無黨籍縣長候選人張峻，期許跨越黨派、攜手為花蓮打拚，喊出「政黨擺兩邊，花蓮擺中間」。國民黨候選人游淑貞則展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，傅崐萁、徐巧芯等人陪同助陣。

蕭美琴下午前往五穀宮參拜，她表示，五穀宮不僅是地方信仰中心，也是客家文化及語言傳承的重要據點，今天看到張峻及地方民代齊聚，展現超越政黨的合作精神。她回憶，2020年曾在花蓮參選立委落選，至今已過6年，當年的勝負並非最重要，珍貴的是選舉經驗，希望能為花蓮留下更好的未來，看見地方進步。

蕭美琴指出，花蓮近年接連遭遇風災、馬太鞍溪洪災及地震衝擊，地方治理也面臨不少挑戰，縣民生活相當辛苦，花蓮是特殊且珍貴的地方，需要大家共同守護，即使過去政治立場不同，甚至曾經支持不同候選人，也應放下政黨及意識形態，尋找共同目標，為花蓮發展努力。

她說，地方建設及各項政策推動，都需要中央與地方密切協調，不能因層級或黨派不同而產生阻礙，應讓各項建設順利推動，張峻願意跨越黨派，帶領大家向前，這份精神應成為共同願景，花蓮不能落後於其他縣市，希望重新凝聚正向力量，讓地方發展再往前邁進。

張峻表示，感謝蕭副總統特別致贈扁擔，讓自己承擔改變花蓮的重大責任，未來將與中央攜手合作，一定讓花蓮愈來愈好，改變花蓮。

另一方面，國民黨縣長候選人游淑貞今天下午展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，深入商圈、住宅區及基層生活圈拜票，立委傅崐萁率徐巧芯、羅智強、廖先翔等人跨縣市助陣，並有縣議員吳建志、李正文、吳東昇及花蓮市民代表李政霖等人陪同。

游淑貞表示，花蓮歷經地震、颱風及重大災害，觀光、經濟復甦仍有挑戰，選舉不應只有政治口水，而應關注道路安全、就業、醫療及青年返鄉等民生需求，讓公共資源真正照顧每個家庭。

傅崐萁指出，花蓮交通、醫療及產業建設需要中央與地方合作，游淑貞具備基層歷練及行政經驗，未來可結合立法院政策支持，爭取更多建設資源。

另外，無黨籍縣長候選人魏嘉賢今天邀請其他3名縣長候選人，於11月13日晚間6時在玉里協天宮前廣場舉辦南區政見發表會。他表示，選委會公辦政見發表會即將登場，但過去較少候選人深入南區公開說明政見，希望藉此提供同台交流機會，讓南區選民直接了解各候選人的政策主張，並強調選舉不應淪為普發現金的喊價競賽，而應提出具體政策接受選民檢驗。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天下午展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，深入商圈、住宅區及基層生活圈拜票，立委傅崐萁率徐巧芯、羅智強、廖先翔等人跨縣市助陣。圖／游淑貞競選團隊提供
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天下午展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，深入商圈、住宅區及基層生活圈拜票，立委傅崐萁率徐巧芯、羅智強、廖先翔等人跨縣市助陣。圖／游淑貞競選團隊提供

副總統蕭美琴表示，無黨籍花蓮縣長候選人張峻願意跨越黨派，帶領大家向前，這份精神應成為共同願景。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴表示，無黨籍花蓮縣長候選人張峻願意跨越黨派，帶領大家向前，這份精神應成為共同願景。記者王思慧／攝影

副總統蕭美琴（左）今天到花蓮輔選，致贈扁擔給無黨籍縣長候選人張峻（右），期許跨越黨派、攜手為花蓮打拚，喊出「政黨擺兩邊，花蓮擺中間」。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（左）今天到花蓮輔選，致贈扁擔給無黨籍縣長候選人張峻（右），期許跨越黨派、攜手為花蓮打拚，喊出「政黨擺兩邊，花蓮擺中間」。記者王思慧／攝影

副總統蕭美琴（左）今天到花蓮輔選，致贈扁擔給無黨籍縣長候選人張峻（右），期許跨越黨派、攜手為花蓮打拚，喊出「政黨擺兩邊，花蓮擺中間」。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（左）今天到花蓮輔選，致贈扁擔給無黨籍縣長候選人張峻（右），期許跨越黨派、攜手為花蓮打拚，喊出「政黨擺兩邊，花蓮擺中間」。記者王思慧／攝影

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今天邀請其他3名縣長候選人，於11月13日晚間6時在玉里協天宮前廣場舉辦南區政見發表會。圖／魏嘉賢競選團隊提供
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今天邀請其他3名縣長候選人，於11月13日晚間6時在玉里協天宮前廣場舉辦南區政見發表會。圖／魏嘉賢競選團隊提供

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（右二）今天下午展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，深入商圈、住宅區及基層生活圈拜票，立委傅崐萁（右一）率徐巧芯、羅智強、廖先翔等人跨縣市助陣。圖／游淑貞競選團隊提供
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（右二）今天下午展開花蓮市、吉安鄉車隊掃街，深入商圈、住宅區及基層生活圈拜票，立委傅崐萁（右一）率徐巧芯、羅智強、廖先翔等人跨縣市助陣。圖／游淑貞競選團隊提供

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