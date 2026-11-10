影／韓國瑜助選「1物」狂出包 幽默開嗆：這跟民進黨借來的吧

南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和縣議員林庭秝聯合競選服務處今成立，現場突發狀況不少，立法院長韓國瑜站台時，麥克風更是狂出包，不時忽然消音，讓他在台上幽默開嗆「這跟民進黨借來的吧」，並說要「帶回立法院跟民進黨抗議。」

許淑華、江子信和林庭秝今舉辦聯合競選服務處成立大會，現場擠滿大批支持者，但一開始大進場，前行旗隊率先入場，候選人卻全沒跟上，最後旗隊全數被召回，重新大進場；且因活動流程延宕，韓國瑜、前縣長林明溱等來賓致詞被打亂。

韓國瑜助選站台時，麥克風更是狂出包，當他要誇讚林明溱看起來沒變老，一樣年輕帥氣，且正要拿行政院長卓榮泰作比較時，麥克風卻突然消音，他先是笑稱「南投什麼都好，就麥克風電池不夠」，逗得台下群眾哈哈大笑。

不料，之後麥克風仍不時消音，韓國瑜因助講一再被打斷，索性手上一次就拿了2、3支麥克風，工作人員則不斷更換設備，測試麥克風或換電池，但類似狀況也未解，韓國瑜最後直接在台上幽默開嗆，「這是跟民進黨借來的吧」。

而韓國瑜致詞結束要離場時，手仍緊握著麥克風，急得許淑華上前提醒「這個麥克風，你不能帶走啊」，韓國瑜則笑回「麥克風帶回去，要去立法院跟民進黨抗議」，但也因為麥克風問題，活動氣氛十分熱絡，全場笑聲連連。

立法院長韓國瑜今到南投輔選，麥克風不時忽然消音，他幽默開嗆「這跟民進黨借來的吧」。記者賴香珊／攝影