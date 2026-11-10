民調領先有危機？張善政喊話：里長當分身、支持者出來投票

桃園市長張善政今天下午出席南區里長聯誼會，張善政致詞時，提及，信民協會與民調專家戴立安10日公布桃園市長選情最新民調，張善政支持度36.9%，領先民進黨候選人黃世杰32.8%，雙方差距4.1個百分點，喊話台下里長要成為他的分身，把支持者鼓動出來投票。

張善政致詞時，提到最新的民調數字，民調說他領先對手7%、8%，但專家說要注意兩個可能的危機，一個是如果明天就出來投票，他只領先4%，這在誤差範圍；第二個是投票意願，對手陣營一定會出來投票的比例達八成，而藍營一定出來投票的比例只有七成。

張善政表示，這代表還有三成的努力空間，雖然七成投票率在過去紀錄已經算高，但對手有八成，代表對方炒得很熱，這邊必須加把勁，尤其今年許多區有同額競選的里長，請大家把自己當成是張善政的分身，拜託把里內的鄉親朋友鼓動出來，一定要出來投票。

張善政接著提到，今年市府調高了基層工作經費，還有之前調漲清潔隊員的夜點費，當時局處評估預算較緊，但他認為，清潔隊員辛苦維護市容，應該檢討當年設定標準與這幾年的物價上漲幅度，該調多少就調多少。

張善政強調，「這是一個制度，千萬不要用施捨的心態」，物價上漲該調就調，如果物價上漲達3%到5%，就要有自動調整機制，建立這個制度，無論未來誰當市長，里長的權益能長治久安，而不是將其視為市長給予的恩惠。

另外，張善政還提到，過去發生的平鎮停車場坍塌、楊梅區公所飄起來等工程問題，要檢討制度，過去桃園工務局每位同仁平均扛高達6億元的工程預算，人員被操到翻，且基層相對年輕、流動率高、經驗較不足，收到工程設計時難以詳細把關。所以建立外審制度，動員桃園的土木、建築、結構技師公會協助審查。

張善政表示，桃園的里從400個增加到450個，希望達到目標「一里一活動中心」，他很坦白說「很難」，如果是跨里共用，活動中心量體要擴大至1.5倍到2倍。只要里長與鄉親能找到合適土地，市府一定優先評估興建。這同樣是市府應該建立的制度，讓里長能安心做事。

這份民調由台北市信民兩岸研究協會委託戴立安負責問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查對象為桃園市年滿20歲民眾，調查時間為11月4至6日，採等比分層隨機抽樣，共完成1074份有效樣本（住宅電話751人、行動電話323人），信賴水準95%抽樣誤差為±3.0%，經費來源為信民協會。

桃園市長張善政今天出席南區里長聯誼會，立委呂玉玲送上蒜頭，預祝張善政高票當選。記者江婉儀／攝影