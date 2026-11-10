快訊

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

外資買賣超冠軍竟都是「這類 ETF」 00403A獲買超9.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

民調領先有危機？張善政喊話：里長當分身、支持者出來投票

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政今天出席南區里長聯誼會，立委魯明哲送上菜頭，預祝張善政有好彩頭。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今天出席南區里長聯誼會，立委魯明哲送上菜頭，預祝張善政有好彩頭。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今天下午出席南區里長聯誼會，張善政致詞時，提及，信民協會與民調專家戴立安10日公布桃園市長選情最新民調，張善政支持度36.9%，領先民進黨候選人黃世杰32.8%，雙方差距4.1個百分點，喊話台下里長要成為他的分身，把支持者鼓動出來投票。

張善政致詞時，提到最新的民調數字，民調說他領先對手7%、8%，但專家說要注意兩個可能的危機，一個是如果明天就出來投票，他只領先4%，這在誤差範圍；第二個是投票意願，對手陣營一定會出來投票的比例達八成，而藍營一定出來投票的比例只有七成。

張善政表示，這代表還有三成的努力空間，雖然七成投票率在過去紀錄已經算高，但對手有八成，代表對方炒得很熱，這邊必須加把勁，尤其今年許多區有同額競選的里長，請大家把自己當成是張善政的分身，拜託把里內的鄉親朋友鼓動出來，一定要出來投票。

張善政接著提到，今年市府調高了基層工作經費，還有之前調漲清潔隊員的夜點費，當時局處評估預算較緊，但他認為，清潔隊員辛苦維護市容，應該檢討當年設定標準與這幾年的物價上漲幅度，該調多少就調多少。

張善政強調，「這是一個制度，千萬不要用施捨的心態」，物價上漲該調就調，如果物價上漲達3%到5%，就要有自動調整機制，建立這個制度，無論未來誰當市長，里長的權益能長治久安，而不是將其視為市長給予的恩惠。

另外，張善政還提到，過去發生的平鎮停車場坍塌、楊梅區公所飄起來等工程問題，要檢討制度，過去桃園工務局每位同仁平均扛高達6億元的工程預算，人員被操到翻，且基層相對年輕、流動率高、經驗較不足，收到工程設計時難以詳細把關。所以建立外審制度，動員桃園的土木、建築、結構技師公會協助審查。

張善政表示，桃園的里從400個增加到450個，希望達到目標「一里一活動中心」，他很坦白說「很難」，如果是跨里共用，活動中心量體要擴大至1.5倍到2倍。只要里長與鄉親能找到合適土地，市府一定優先評估興建。這同樣是市府應該建立的制度，讓里長能安心做事。

這份民調由台北市信民兩岸研究協會委託戴立安負責問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查對象為桃園市年滿20歲民眾，調查時間為11月4至6日，採等比分層隨機抽樣，共完成1074份有效樣本（住宅電話751人、行動電話323人），信賴水準95%抽樣誤差為±3.0%，經費來源為信民協會。

桃園市長張善政今天出席南區里長聯誼會，立委呂玉玲送上蒜頭，預祝張善政高票當選。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今天出席南區里長聯誼會，立委呂玉玲送上蒜頭，預祝張善政高票當選。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今天出席南區里長聯誼會。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今天出席南區里長聯誼會。記者江婉儀／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 黃世杰 民調

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張善政復興區競選總部成立：市立醫院大溪分院明動土 原鄉預算逐年增

張善政細說20年前為宏碁、Google蓋資料中心 選擇龍潭上班捨海外原因

桃園市長選戰倒數18天！張善政、黃世杰同屬馬 命理師揭運勢玄機

民調今天說甲領先、明天說乙領先，到底該信誰？

相關新聞

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

蔣萬安後天請假投入選戰，周五將與韓國瑜及所有藍委在立法院召開記者會，展現藍營團結，並呼籲參加11月14日安心大遊行。

基隆通勤怎麼救？謝國樑要補助客運、童子瑋主張市府直接買運能

基隆約有大量人口每日跨縣市通勤，國道客運長期面臨司機不足、班次延誤及尖峰滿載問題，今基隆市長候選人辯論會中，交通問題再成攻防焦點。市長謝國樑主張，由市府補助既有客運業者在尖峰時段增加人力及班次；候選人童子瑋則提出由市府出預算與客運業者合作「包車包人」，依各行政區通勤需求安排固定運能。

廖玉蕙道歉了…陳冠安點出道歉文1重點轟：這叫哪門子道歉？

作家廖玉蕙日前臉書發文稱垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，蔣駁斥謠言，藍營人士也赴北檢提告，廖撤下原貼文並昨天致歉，坦言未經充分查證。前往提告的國民黨北市港湖議員候選人陳冠安今在臉書說「廖的這篇道歉文，竟一字不提蔣萬安。」

影／兒虐「用猜說」遭蔣萬安質疑為何不道歉 沈伯洋怒嗆：該道歉的是他吧

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體專訪談到兒虐問題「用猜說」遭國民黨持續猛攻，更不斷要求道歉，台北市長蔣萬安今天更嗆，無法理解「身為市長候選人，有不道歉的理由到底在哪裡？」沈被問到該題臉色明顯不悅直呼這已經一個禮拜了，怒嗆該段內容是被側翼剪輯過的影片，「發生兒虐要道歉的應該是蔣萬安才對吧，怎麼變我了？」

公督盟執行長諷柯志恩「聽話的狗」 范雲：應尊重各黨派人物

公監盟執行長張宏林因評論國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論會發言時，脫口說出「聽話的狗」，引發藍營不滿，他稍早公開致歉並澄清原意。民進黨立院黨團書記長范雲今天說，她第一時間就有回應，對不分黨派的政治人物，都要有基本的尊重，不應有貶抑性的用語。

蔣萬安明晚合體民眾黨小雞直播 白營：盼成2028藍白合示範區

蔣萬安明晚7時將與民眾黨6名議員候選人直播對談市政，白營盼藉善意堆疊選情，讓北市成為2028藍白合示範區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。