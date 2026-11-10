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基隆辯論會這段一頭霧水 謝國樑尚未提問主持人卻要童子瑋回答原因曝
匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，當流程進行到交叉詰問第三輪時出現狀況，輪到基隆市長謝國樑提問時他還在低頭看資料，沉默約5、6秒仍沒有提出問題，主持人直接請童子瑋回答，童疑滿臉疑惑問：「市長沒有提問」，這時謝國樑趕緊致歉稱：「抱歉，我還沒有念。」主持人連忙道歉後，表示重新計時提問。
交叉詰問到第三輪時，當時輪到謝國樑提問，主持人先說「請謝國樑先生提問，時間1分鐘」，但謝沉默約5、6秒仍沒有提出問題，主持人卻直接表示「請童子瑋先生回答，時間2分鐘。」這時童子瑋也沉默數秒，滿臉疑惑問：「市長沒有提問」，這時謝國樑趕緊說「抱歉，我還沒有念。」主持人連忙說抱歉、抱歉後，表示重新計時、重新提問。
謝國樑在辯論會結束後受訪對此說明，當時他還在看資料 ，因為很快就跳到下一個，他們換來換去的速度很快，他有一點程序沒跟上，但他會建議主持人可以提醒一下，很抱歉。
童子瑋表示，當時自己第二輪答覆後，正在翻資料，預估對手謝國樑可能會問什麼題目，抬頭起來時發現怎麼就輪到他，也有點嚇到。
另外，謝國樑在最後結論時提及遭受到各方的攻擊，並說「還有一位大叔也跑來選基隆市長，名字叫做魏造文，這3個字加上書，不就是偽造文書嗎？請問這是專門要來噁心國民黨的嗎？」，那天外天大火有什麼好意外的，他不會被攻擊打倒，就像罷免案，不會被打倒，一定會挺過去。
民眾黨前秘書長謝立功在社群平台批評，辯論會本該是向市民清楚說明未來施政藍圖、但謝國樑對魏造文的名字進行政治攻擊，令人遺憾。謝國樑陣營對此批評表示，目前暫無回應。
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