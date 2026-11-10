與張善政民調只差4.1個百分點！黃世杰：民調都會參考、全力衝刺

信民協會與民調專家戴立安10日公布桃園市長選情最新民調，張善政支持度36.9%，領先民進黨候選人黃世杰32.8%，雙方差距4.1個百分點，黃世杰今受訪表示，民調都會參考，還是會一樣維持正面選舉的基調全力衝刺。

黃世杰表示，所有的民調都會參考，這幾次的民調趨勢，跟在地方選舉的感受是一致的，選戰逐漸加溫，民眾支持度不斷提升，這也反映出，選民確實看好誰當選，跟投票選則是不一定完全一致，這跟過去桃園的選舉經驗是一樣的。

黃世杰說，他還是會一樣維持正面選舉的基調全力衝刺，讓更多的選民能夠認識他們，能夠知道他們對桃園的政見跟願景，相信這樣做，就能迎來最後的勝利。

黃世傑表示，經過這段時間，很多市政的檢討與辯論，大家發現其實桃園深刻變革後，過去民進黨執政八年，在前市長鄭文燦努力下帶來城市進步，跟這四年國民黨市長張善政的施政感受有很大的差距，這也反映在這次的民調數字，他們會努力衝刺，希望能更讓桃園回到讓市民有光榮感，生活更便利，生活品質更高的城市。

針對周五預計跟台北市長候選人沈伯洋合體車掃，黃世杰表示，大概當天17時30分至20時30分，會在中壢南區車掃，最後的集結點在復興路跟中美路口圖書館，會有小小的短講，也希望藉由這一次的車掃，能夠吸引桃園各區的市民共同來參加，希望能夠把這次正向選舉的理念，能夠更好的傳達給所有的市民。

這份民調由台北市信民兩岸研究協會委託戴立安負責問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查對象為桃園市年滿20歲民眾，調查時間為11月4-6日，採等比分層隨機抽樣，共完成1074份有效樣本（住宅電話751人、行動電話323人），信賴水準95%抽樣誤差為±3.0%，經費來源為信民協會。