影／朱立倫：最重要民調是11月28日 盼支持者勇敢站出

國民黨前主席朱立倫今天下午陪同新北市長候選人李四川在土城車隊掃街，朱立倫強調，現在各家都很重視民調，但是最重要的民調結果是11月28日那天，現在藍營支持者相較綠營，願意站出來表態及投票意願都偏低，呼籲支持者能勇敢站出來。

由於選戰倒數18天，朱立倫下午與李四川先到土城五穀先帝廟參拜，隨後與黨籍議員候選人一起進行車掃向選民拜票。朱立倫說，現在大家最關心的是民調結果，可是各家民調都有一個共同現象，就是藍營支持者表態率偏低，願意出門投票的比例目前約六成，相較綠營支持者表態率不僅較高，而且稱確定會投票者高達八成以上，這就是我們最大的危機，所以我們的候選人若想要當選，藍營支持者一定要站出來表態，現在不能只看民調數字，而是要出來催票、並且投票，最後關鍵我們才會贏。

國民黨前主席朱立倫今天陪同新北市長候選人李四川到土城車隊掃街拜票，有的支持者在路邊向候選人揮手呼應。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天到土城車隊掃街拜票，許多民眾跑出屋外在街上向候選人致意。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數18天，國民黨前主席朱立倫（右）今天陪同新北市長候選人李四川（左）到土城車隊掃街拜票，希望支持者勇敢站出來催票、投票。記者潘俊宏／攝影

國民黨前主席朱立倫（右）今天陪同新北市長候選人李四川（左）到土城車隊掃街拜票，兩人一起向支持者揮手致意。記者潘俊宏／攝影