基隆市長辯論…陳以信：童子瑋捷運經費答不出 市民怎放心？

基隆市長候選人辯論會落幕，國民黨文傳會主委陳以信表示，市長謝國樑拿出具體政績、工程數字與施政經驗，民進黨候選人童子瑋卻連自己最重要的捷運政策都交代不清，兩人辯論表現高下立判，謝國樑明顯優於童子瑋，一個拿成績單接受檢驗，一個拿政策願景要求市民埋單。

陳以信指出，謝國樑提出「台鐵不退場、捷運進安樂」，清楚說明4.7公里路線及263億元經費，更直接追問童子瑋雙鐵共構究竟要花多少錢、拆多少房子、施工多久？結果童子瑋講了一堆，就是拿不出完整數字。他質疑，捷運不是畫在紙上就會通車，工程不是喊喊口號就能完成，連最基本的成本都算不清楚，憑什麼要求市民相信？

陳以信指出，童子瑋過去對捷運與台鐵路廊的主張屢遭質疑，如今雖承諾保留台鐵，卻沒有完整交代政策轉變的原因，更沒有提出雙鐵共構的成本效益分析。面對謝國樑追問運量重疊與重複投資問題，童子瑋竟轉而大談短期通勤改善，被問工程成本就談通勤，被問重複投資就談包車，這是在回答問題，還是在轉移焦點？

陳以信表示，童子瑋主張市府包車改善通勤，卻沒有說清楚司機從哪裡來、經費從哪裡出、如何避免現有客運業者虧損加劇，面對市區公車累積虧損問題，也沒有提出完整財務改善計畫。難道市長只要負責開支票，不必負責找錢？難道政策只要講得漂亮，就不用考慮能不能執行？

陳以信表示，謝國樑四年來推動騎樓整平、七區兒童樂園、市立圖書館、通學步道及公車更新等建設，至少拿得出具體成果接受檢驗。童子瑋提出許多願景，卻仍欠缺成本、財源與期程的完整交代。基隆需要的是能把建設做出來的市長，不是只會把政見講出來的候選人。