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廖玉蕙、謝金河先後翻車道歉 趙少康：政治不可怕、可怕的是意識形態

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照

作家廖玉蕙日前指控台北市垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」、財信傳媒董事長謝金河則稱聽到國民黨立委王鴻薇在「又一村」事件中，要大家「大聲一點」，兩人翻車後道歉。中廣前董事長趙少康說，政治不可怕，可怕的是意識形態！聰明的人不會被刻意打造的「人設」欺騙，更不會被意識形態綁架。

趙少康說，廖玉蕙跟謝金河接連公開道歉，讓他感觸很深，想起俞國華夫人董梅貞說過「政治太可怕了」。但其實可怕的不是政治，而是意識形態。

趙少康指出，廖玉蕙發文誣指蔣萬安利用垃圾車廣播為自己助選，他相信廖玉蕙身為知名作家，不會故意陷害任何人，但就因她的意識形態認定蔣萬安一定會利用公家資源、現任優勢替自己拉票，所以一聽到垃圾車廣播出現蔣萬安的聲音，就以為被她「抓到了！」

趙少康說，即使後續環保局長立即澄清，她也不好好聽一聽、看一看，就認定自己是對的。結果蔣萬安只是在盡自己台北市長的職責，為接種疫苗做政令宣導而已。因為廖玉蕙的意識形態，把眼睛蒙蔽了，只看自己想看的、只聽自己想聽的，不只造了口業，就算最後認錯道歉，還是重傷了自己的社會公信力。

不只廖玉蕙，趙少康說，謝金河也誣指王鴻薇陪萬安到遼寧夜市拜票時，在支持惡罷的「又一村」水餃店高聲呼口號挑釁，接著被民視後製，把王鴻薇的頭像跟別人的聲音接在一起，在節目裡大作文章。雖被證實是假訊息後，謝金河也道歉了，但「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，他不知道謝金河跟民視是不是故意造謠，如果不是，那又是謝金河被自己的意識形態蒙蔽了，才會潑髒水。

趙少康說，他從王鴻薇還是記者的時候就認識她了，這麼敦厚、理性的人，怎麼可能去做潑婦罵街這種事？還被後製變造博收視，更可惡。政治不可怕，可怕的是意識形態，聰明的人不會被刻意打造的「人設」欺騙，更不會被意識形態綁架。

2026九合一選舉

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