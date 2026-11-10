蔣萬安捷運站外發貼紙、沈伯洋發順報 北捷：一視同仁

台北市長蔣萬安昨晚於捷運大安站外發放競選貼紙，民進黨市議員簡舒培質疑北捷雙標，台北捷運公司回應，站務人員當時架設隔離繩架，並非協助參與活動，上周7日於大湖公園站舉辦活動時也同樣是以此維護旅客動線，絕無差別待遇。

蔣萬安競辦指出，簡舒培質問「其他政黨能否比照辦理」，難道忘了沈伯洋不久前曾多次在捷運站外發放《順報》，苗博雅也曾在捷運大安站舉辦宣講活動？「沈伯洋可以發順報，苗博雅可以辦宣講，蔣萬安團隊依法申請路權、發放貼紙就不行？難道簡舒培口中的公平標準，就是『綠能你不能』？」

台北捷運公司表示，一向恪守行政中立原則，昨日活動於捷運路權範圍外合法舉辦，捷運路權範圍內禁止任何選舉或政治活動，至於路權範圍外的合法活動，北捷則依現場人潮狀況，採取必要的旅客動線引導措施，兩者並不衝突。

北捷說明，昨日大安站周邊活動，站務人員依現場狀況架設隔離繩架，絕非參與或協助任何競選活動。在11月7日晚間大湖公園站周邊舉辦活動時，北捷同樣架設隔離繩架、維護旅客動線。

而日前南京復興站部分民眾進入捷運路權範圍內發放文宣品影響旅客動線，站務人員依規定請民眾至路權範圍外，台北捷運秉持行政中立立場一視同仁。無論活動由誰舉辦、支持何種政治立場，北捷始終依相同原則辦理，絕無差別待遇。

北捷強調，依據「台北捷運旅客須知」，捷運範圍內不得從事競選及其他政治性活動，北捷人員更不會參與任何競選文宣或貼紙發放。維護旅客安全是職責，恪守行政中立是原則，兩者缺一不可。