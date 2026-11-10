基隆通勤怎麼救？謝國樑要補助客運、童子瑋主張市府直接買運能

基隆約有大量人口每日跨縣市通勤，國道客運長期面臨司機不足、班次延誤及尖峰滿載問題，今基隆市長候選人辯論會中，交通問題再成攻防焦點。市長謝國樑主張，由市府補助既有客運業者在尖峰時段增加人力及班次；候選人童子瑋則提出由市府出預算與客運業者合作「包車包人」，依各行政區通勤需求安排固定運能。

政治評論員張禹宣提問指出，基隆約有11萬通勤人口，其中不少仰賴國道客運，但雙北薪資磁吸效應造成基隆客運司機長期缺額，尖峰時段也經常出現滿載、脫班情形；另市區公車累積虧損嚴重，部分路線重疊、搭乘率偏低，要求兩名候選人提出解方。

謝國樑表示，市府任內已針對1815等重要國道客運路線爭取增班，也調整9026路線為不同支線，並增加2088相關支線服務深澳坑、八斗子等地區，另推動新北589公車延伸至百福地區，希望改善各區通勤需求。

不過對於童子瑋提出由市府出資增加接駁運能，謝國樑認為，若另外投入車輛載走原本客運業者的乘客，恐讓本來就虧損的路線營運更加困難，最後甚至可能停駛，屆時市府反而必須全面接手。

謝國樑表示，真正問題在於客運業缺工及薪資競爭，因此市府下一階段將規畫補助客運業者，協助業者在尖峰時段增加人力及班次，「不是取代他，是去協助他」，避免民營路線因虧損而退出。

童子瑋則反擊，現在市議會會期已接近尾聲，若謝國樑明年才提出預算，對每天通勤的市民來說仍要繼續等待。他提出短期方案，由市政府編列預算與既有客運業者合作，以類似「包車包人」方式，依大數據掌握各行政區通勤需求，要求業者在尖峰時間提供固定數量車輛與司機。

童子瑋表示，例如不同地區可依實際需求配置30輛、20輛或其他數量班車，並同步規畫下班返程運能；未來也將與台北市政府協調發車時間及候車環境，改善基隆往返台北的通勤品質。

市區公車部分，童子瑋則提出「公車換新、智慧站牌、司機加薪、路線更新」等措施，並規畫醫療公車及生活公車。他表示，基隆公共運輸使用率高，但現有公車系統長期受到市民抱怨，市府應同步處理對外通勤及市內交通問題。