快訊

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

外資買賣超冠軍竟都是「這類 ETF」 00403A獲買超9.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆通勤怎麼救？謝國樑要補助客運、童子瑋主張市府直接買運能

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰張策／基隆即時報導
基隆市長辯論會今登場，基隆市長謝國樑會前接受媒體聯訪。記者鄭超文／攝影
基隆市長辯論會今登場，基隆市長謝國樑會前接受媒體聯訪。記者鄭超文／攝影

基隆約有大量人口每日跨縣市通勤，國道客運長期面臨司機不足、班次延誤及尖峰滿載問題，今基隆市長候選人辯論會中，交通問題再成攻防焦點。市長謝國樑主張，由市府補助既有客運業者在尖峰時段增加人力及班次；候選人童子瑋則提出由市府出預算與客運業者合作「包車包人」，依各行政區通勤需求安排固定運能。

政治評論員張禹宣提問指出，基隆約有11萬通勤人口，其中不少仰賴國道客運，但雙北薪資磁吸效應造成基隆客運司機長期缺額，尖峰時段也經常出現滿載、脫班情形；另市區公車累積虧損嚴重，部分路線重疊、搭乘率偏低，要求兩名候選人提出解方。

謝國樑表示，市府任內已針對1815等重要國道客運路線爭取增班，也調整9026路線為不同支線，並增加2088相關支線服務深澳坑、八斗子等地區，另推動新北589公車延伸至百福地區，希望改善各區通勤需求。

不過對於童子瑋提出由市府出資增加接駁運能，謝國樑認為，若另外投入車輛載走原本客運業者的乘客，恐讓本來就虧損的路線營運更加困難，最後甚至可能停駛，屆時市府反而必須全面接手。

謝國樑表示，真正問題在於客運業缺工及薪資競爭，因此市府下一階段將規畫補助客運業者，協助業者在尖峰時段增加人力及班次，「不是取代他，是去協助他」，避免民營路線因虧損而退出。

童子瑋則反擊，現在市議會會期已接近尾聲，若謝國樑明年才提出預算，對每天通勤的市民來說仍要繼續等待。他提出短期方案，由市政府編列預算與既有客運業者合作，以類似「包車包人」方式，依大數據掌握各行政區通勤需求，要求業者在尖峰時間提供固定數量車輛與司機。

童子瑋表示，例如不同地區可依實際需求配置30輛、20輛或其他數量班車，並同步規畫下班返程運能；未來也將與台北市政府協調發車時間及候車環境，改善基隆往返台北的通勤品質。

市區公車部分，童子瑋則提出「公車換新、智慧站牌、司機加薪、路線更新」等措施，並規畫醫療公車及生活公車。他表示，基隆公共運輸使用率高，但現有公車系統長期受到市民抱怨，市府應同步處理對外通勤及市內交通問題。

基隆市長辯論會今登場，基隆市長候選人童子瑋會前接受媒體聯訪。記者鄭超文／攝影
基隆市長辯論會今登場，基隆市長候選人童子瑋會前接受媒體聯訪。記者鄭超文／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 童子瑋 補助 客運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

65歲健保成辯論題 童子瑋喊基隆不會取消、謝國樑：福利要量入為出

基隆市長辯論又戰捷運 謝國樑批政策反覆、童子瑋嗆「玩模擬城市」

基隆市長辯論 謝國樑逼問廢不廢台鐵？童子瑋保證：任內不拆台鐵

謝國樑政見申論提12建設 批童子瑋基隆捷運二階路線「變來變去」

相關新聞

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

蔣萬安後天請假投入選戰，周五將與韓國瑜及所有藍委在立法院召開記者會，展現藍營團結，並呼籲參加11月14日安心大遊行。

基隆通勤怎麼救？謝國樑要補助客運、童子瑋主張市府直接買運能

基隆約有大量人口每日跨縣市通勤，國道客運長期面臨司機不足、班次延誤及尖峰滿載問題，今基隆市長候選人辯論會中，交通問題再成攻防焦點。市長謝國樑主張，由市府補助既有客運業者在尖峰時段增加人力及班次；候選人童子瑋則提出由市府出預算與客運業者合作「包車包人」，依各行政區通勤需求安排固定運能。

廖玉蕙道歉了…陳冠安點出道歉文1重點轟：這叫哪門子道歉？

作家廖玉蕙日前臉書發文稱垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，蔣駁斥謠言，藍營人士也赴北檢提告，廖撤下原貼文並昨天致歉，坦言未經充分查證。前往提告的國民黨北市港湖議員候選人陳冠安今在臉書說「廖的這篇道歉文，竟一字不提蔣萬安。」

影／兒虐「用猜說」遭蔣萬安質疑為何不道歉 沈伯洋怒嗆：該道歉的是他吧

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體專訪談到兒虐問題「用猜說」遭國民黨持續猛攻，更不斷要求道歉，台北市長蔣萬安今天更嗆，無法理解「身為市長候選人，有不道歉的理由到底在哪裡？」沈被問到該題臉色明顯不悅直呼這已經一個禮拜了，怒嗆該段內容是被側翼剪輯過的影片，「發生兒虐要道歉的應該是蔣萬安才對吧，怎麼變我了？」

公督盟執行長諷柯志恩「聽話的狗」 范雲：應尊重各黨派人物

公監盟執行長張宏林因評論國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論會發言時，脫口說出「聽話的狗」，引發藍營不滿，他稍早公開致歉並澄清原意。民進黨立院黨團書記長范雲今天說，她第一時間就有回應，對不分黨派的政治人物，都要有基本的尊重，不應有貶抑性的用語。

蔣萬安明晚合體民眾黨小雞直播 白營：盼成2028藍白合示範區

蔣萬安明晚7時將與民眾黨6名議員候選人直播對談市政，白營盼藉善意堆疊選情，讓北市成為2028藍白合示範區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。