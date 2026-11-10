柯志恩新影片被酸「一心向瑞隆」 網接龍：瑞隆路走到底還有瑞隆洞

國民黨高雄市長候選人柯志恩台語MV破百萬觀看數，昨日推出第二支競選CF「一心一路」，又引來綠營議員大酸柯志恩不熟高雄，不知道一心路走到底就是「瑞隆路」，是要叫大家「一心向瑞隆（賴瑞隆）」。柯志恩反擊瑞隆路有天坑，網友接龍說「瑞隆路到底還有瑞隆洞」，雙方你來我往、激烈攻防。

國民黨市長候選人柯志恩9日推出第二支競選CF，影片內容是她走在賴瑞隆本命區、前鎮區一心一路的街頭，訴說她對高雄的「一心一意」，希望透過第二支競選CF，把對高雄的情感說得更簡單、也更直接。

影片出來後，議員張博洋及不少網友酸柯志恩，如果真的常去一心路的話，就會知道一心後面是接瑞隆路，再笨都不會拿這條路做網路宣傳，顯然柯根本對高雄不熟，不知道一心路接瑞隆路。

張博洋說，拿一心路來做宣傳，是要叫大家一心向瑞隆嗎？他找了很久，終於在永安找到一條永新路很適合柯志恩，因為這條路的諧音叫做「咔用心欸啦！」

針對「一心向瑞隆」的質疑，柯志恩直球回應說，瑞隆路在高雄非常有名，因為9月5日暴雨後出現天坑，賴瑞隆在附近造勢，但卻沒有去處理，在地立委應該多關注選區內的天坑問題，希望他直面問題、不要閃躲，市民的行車安全才是最重要的。

柯志恩搬出瑞隆路天坑回擊後，綠營網友不以為然，但也有支持柯志恩的網友說「對阿！瑞隆路走到底還有瑞隆洞啦、選對的人！走對的路嗎？」