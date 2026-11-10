65歲健保成辯論題 童子瑋喊基隆不會取消、謝國樑：福利要量入為出

基隆市長候選人辯論會今登場，媒體提問環節時，資深媒體人黃光芹針對65歲以上長者健保補助遭行政院長卓榮泰不副署，詢問兩位候選人的看法。基隆市長候選人童子瑋表示，基隆65歲以上長者健保費早已由地方補助，未來不會改變，若當選將進一步擴充醫療量能；市長謝國樑則表示，長者照顧不能只靠發錢，市府已推動數位健康照護平台，未來福利政策仍應「量入為出」。

童子瑋表示，中央與地方本來就有權責分工，基隆65歲以上長者健保費早在許財利市長任內就已實施補助，「不管現在還是未來，我想都不會改變」。

他強調，長者政策不能只有現金補助，若當選將推動基隆醫院擴建、衛生局遷移，增加醫療用地與服務量能，並與中央合作擴充急診及加護病房量能，同時規畫醫療公車、增加復康巴士及無障礙計程車服務，並補助爬梯機，改善行動不便市民就醫問題。

童子瑋也提出，包括0至3歲幼兒免費施打輪狀病毒疫苗、30至39歲女性納入免費乳癌篩檢，以及補助50歲以上市民接種帶狀皰疹疫苗等政策，強調醫療照顧應從不同年齡層同步著手。

談到中央與國會關係，童子瑋則以市府與議會互動為例，表示自己擔任議長期間，即使掌握多數議員支持，謝國樑任內大部分預算仍順利通過，強調民主政治應尊重行政部門施政權，也藉此批評國會多數陣營與行政院間的衝突。

謝國樑則表示，長者照顧是高齡社會重要課題，市府今年推動「長樂65」計畫，也建立長輩照顧平台，目前已有超過10萬人下載，可提供24小時、每周7天的真人健康諮詢，無論人在台灣或海外，都能取得健康相關協助。

謝國樑說，市府也透過LINE等平台結合AI及科技，提供長者健康資訊、活動及課程，希望讓長者不只是獲得補助，也能獲得陪伴及健康照顧。

他並反擊，過去議會也曾刪除市府觀光巴士相關預算，但市府仍尊重議會決議，未提出異議，認為行政部門尊重民意機關是民主制度基本原則。

對於選前各項福利加碼，謝國樑表示，如果政府財政有能力、有收益，當然可以與全民共享，但若沒有能力，就必須「量入為出」，市府推出相關福利前也應先評估財政承擔能力，不能只為選舉不斷加碼。