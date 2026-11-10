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力挺黃世杰、桃園同濟會後援會成軍 凝聚社團力量拚桃園翻轉

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰今（10）日下午出席「同舟共濟、杰伴同行後援會」成立大會。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰今（10）日下午出席「同舟共濟、杰伴同行後援會」成立大會。記者江婉儀／攝影

2026桃園市長選戰進入最後倒數，民進黨桃園市長候選人黃世杰今（10）日下午出席「同舟共濟、杰伴同行後援會」成立大會，桃園在地國際同濟會成員齊聚一堂，展現力挺黃世杰的團結氣勢。

後援會由曾增賢擔任主任委員，結合地方社團先進共同投入，透過授證、授旗儀式凝聚支持力量，為選戰最後衝刺再添動能。

黃世杰表示，非常感謝同濟會的好朋友站出來支持，這不只是對他個人的肯定，更代表地方公益社團對桃園未來發展的期待。同濟會長年秉持「奉獻利他、服務社會」的精神，深入社區、關懷弱勢、照顧兒童，哪裡有需要，哪裡就有同濟會的身影。

黃世杰指出，同濟會以服務兒童為重要使命，與他提出打造「智慧、友善、共榮」心桃園的理念高度契合。從提升公共托育量能、改善校園與行人安全，到完善公共運輸、照顧長輩生活，都是希望讓每個家庭獲得更好的支持。未來進入市府後，他將積極整合政府資源與民間社團力量，讓公益服務深入社區，也讓市政更貼近市民真正的需求。

黃世杰強調，「同舟共濟」代表團結合作，桃園要進步，不能只靠一個人，更需要所有願意為地方付出的夥伴攜手努力。感謝同濟會在選戰關鍵時刻集結支持，這份來自基層的信任與鼓勵，將成為他持續推動桃園進步的重要力量。他也期盼未來與更多民間社團攜手合作，讓桃園成為更有溫度、更有競爭力的城市。

民進黨桃園市長候選人黃世杰今（10）日下午出席「同舟共濟、杰伴同行後援會」成立大會。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰今（10）日下午出席「同舟共濟、杰伴同行後援會」成立大會。記者江婉儀／攝影

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