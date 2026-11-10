基隆市長辯論又戰捷運 謝國樑批政策反覆、童子瑋嗆「玩模擬城市」

基隆市長候選人辯論會今登場，安排3名媒體人提問，其中資深媒體人單厚之詢問兩人「除了捷運外，最不認同對方哪項政見」，現任市長謝國樑仍把戰場拉回捷運，批評童子瑋對台鐵存廢立場一變再變；童子瑋則反擊，謝市府提出的捷運安樂線規畫如同「玩模擬城市」，質疑市府專業人力及實際可行性。

謝國樑表示，童子瑋從2024年至近期受訪，都曾主張以捷運取代台鐵，如今在民眾反對下，又改稱台鐵要保留，同時另蓋捷運，政策明顯改變。他指出，若捷運與台鐵使用相近路廊，甚至採地下化施工，成本可能大幅提高，「可能要破千億」，但最後仍是相近的方向、運量及軌道配置，質疑投資效益。

謝國樑也表示，市府交通處已規畫捷運延伸安樂區路線，經麥金路、長庚醫院等地區，並稱拆遷戶數不多，相關計畫已送交通部。他批評，基隆第一條捷運等了數十年，如今卻提出同時興建多條捷運的構想，「我覺得天馬行空」。

童子瑋則回應，基隆捷運已討論逾30年，謝國樑曾任立委，如今又擔任市長多年，應回答為何基隆捷運至今仍歷經漫長等待。他表示，現階段基隆對外交通除高速公路外，就是台鐵，「任何人當市長，在現階段都不可能把台鐵拆掉」，未來應思考鐵路與捷運如何共構。

童子瑋並質疑謝國樑提出的安樂捷運路線，「你規畫的是模擬城市嗎？」他指出，基隆捷運目前主要由新北市政府捷運局負責設計、規畫及施工，反問基隆市府交通處有多少捷運工程專業人力，又質疑市府自行規畫路線送交通部，是否就能順利獲得核定。

童子瑋表示，捷運不應淪為政治攻防工具，而是攸關基隆未來居住、產業、觀光及交通發展的重大建設，任何新路線都必須經過可行性評估、環評、工程設計等程序，不可能只靠市府提出一條路線便立即推動。